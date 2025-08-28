Охранник-мигрант устроил стрельбу на территории школы В Петербурге охранника из Дагестана заподозрили в стрельбе на территории школы

Охранника родом из Дагестана заподозрили в стрельбе на территории школы в Санкт-Петербурге, информирует 78.ru. По данным источника, инцидент произошел в учреждении на Старо-Петергофском проспекте.

Стало известно, что мужчина произвел минимум пять выстрелов в воздух, воспользовавшись пневматическим пистолетом. В результате никто не пострадал, а охранника задержали сотрудники правоохранительных органов.

Известно, что подозреваемый приехал в Петербург из родной республики и временно устроился работать в школу на период летних каникул. День стрельбы стал последним его днем на посту охранника.

Ранее в католической школе американского Миннеаполиса (штат Миннесота) 23-летний Робин Уэстмэн устроил стрельбу. По данным местного телеканала, парень считает себя трансгендером (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

В начале августа жительница Екатеринбурга увидела мужчину на улице в компании детей, который стрелял по бутылкам из похожего на винтовку предмета. Со стороны это было похоже на обучение несовершеннолетних обращению с оружием.