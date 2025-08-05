Екатеринбуржец решил поучить детей стрелять прямо на улице

Жительница Екатеринбурга 4 августа стала свидетельницей тревожной сцены во дворе на улице Щорса, передает издание E1.RU. На видео, которое она предоставила, мужчина в компании детей стрелял по бутылкам из предмета, похожего на винтовку. Со стороны это выглядело как обучение детей обращению с оружием.

По словам наблюдательницы, стрельба велась из устройства, которое она, предположительно, приняла за пневматическое оружие. Однако сам факт таких занятий с несовершеннолетними в общественном месте, да еще и в городском дворе, показался ей абсолютно ненормальным и потенциально опасным. В связи с этим она обратилась в редакцию издания, задав резонный вопрос о допустимости подобных действий.

Во дворе на Щорса семья стреляет из винтовки по бутылкам. <…> Но нормально ли это делать во дворе и с детьми? — задалась вопросом читательница.

Редакция передала информацию о происшествии в полицию для оценки ситуации. В ведомстве отметили, что ранее сведения об этом инциденте не поступали, но теперь инициировали проверку. Правоохранители не исключили, что мужчину, организовавшего стрельбу с детьми, могут привлечь к ответственности, если его действия нарушили закон.

Сейчас сотрудники отдела полиции № 5 уже проводят необходимые проверочные мероприятия. По их итогам будет принято юридически обоснованное решение о возможном наличии состава правонарушения.

Ранее сообщалось, что молодой человек погиб в результате стрельбы на автостоянке в Новосибирской области. Еще один ребенок с ранениями госпитализирован. Задержаны трое подозреваемых, они проходят по делу об убийстве и покушении на убийство.