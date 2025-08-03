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03 августа 2025 в 16:30

Стрельба на автостоянке закончилась трагедией для пары подростков

В Новосибирской области погиб человек во время стрельбы на автостоянке

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Молодой человек погиб в результате стрельбы на автостоянке в Новосибирской области, сообщает региональное управление СК России. Еще один ребенок с ранениями госпитализирован. Задержаны трое подозреваемых, они проходят по делу об убийстве и покушении на убийство.

Инцидент произошел в одном из сел Усть-Таркского района. Двое мужчин и одна женщина в состоянии алкогольного опьянения вышли на автостоянку, после чего прозвучали выстрелы. Ранения получили 14-летняя девочка и 19-летний юноша.

Девочка госпитализирована в медицинское учреждение, а молодой человек впоследствии скончался на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Ранее сотрудники правоохранительных органов нашли «маньяка с мачете», который пугал жителей Петропавловска-Камчатского. Мужчина в ходе задержания загорелся. По информации источника, полиция искала вооруженного мачете мужчину три дня. Правоохранители попытались задержать подозреваемого, но не смогли — мужчину доставили с ожогами в больницу. По данному факту проводится проверка.

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