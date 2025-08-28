День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:51

«Гадость американская»: Лукашенко пригрозил бывшим ресторанам McDonald’s

Лукашенко потребовал использовать местные продукты в бывшей сети McDonald's

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время поездки в Могилевскую область потребовал, чтобы блюда в ресторанах быстрого питания Mak.by (бывшая сеть McDonald’s) готовились только из продуктов местного производства, передает Telegram-канал «Пул Первого». Глава государства назначил срок на смену поставщиков до 1 октября.

Чтобы в Mak.by с 1 октября не было ни одного куска импортного картофеля. И котлеты. Там должно быть белорусское. Что вы эту гадость американскую людям подсовываете, — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что Лукашенко отправится на саммит ШОС в Китае с мешками картошки в качестве подарков для зарубежных лидеров. Речь идет о свежем урожае картофеля сортов «Першацвет» и «Бриз», который был выращен в подсобном хозяйстве главы государства.

До этого президент Белоруссии заявил, что у него со здоровьем все в порядке, несмотря на различные инсинуации. По его словам, слухи о его болезни распространяют выехавшие за рубеж граждане. Он также предложил опубликовать для общего доступа результаты своего медицинского обследования в качестве доказательства.

Белоруссия
Александр Лукашенко
рестораны
Макдоналдс
продукты
