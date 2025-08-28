День знаний — 2025
Песков раскрыл, с кем встретится Путин 28 августа

Песков сообщил о встрече Путина с главой Саратовской области

Президент России Владимир Путин проведет рабочую встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Мероприятие запланировано на 28 августа и пройдет в формате служебных переговоров, передает ТАСС.

Песков уточнил, что в этот день у президента не запланировано крупных публичных мероприятий. Путин, по его словам, сегодня работает в Кремле.

Среди встреч будет также и беседа, посвященная региональной проблематике. <…> Сегодня с докладом у главы государства будет губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, — отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что глава государства традиционно уделяет много времени работе с руководителями субъектов Федерации. Пресс-секретарь также акцентировал важность Саратовской области в составе страны.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что сотрудники службы задержали 35-летнего жителя Волгограда, который по заданию СБУ готовил атаку на военный аэродром в Энгельсе Саратовской области. Мужчина арендовал жилье рядом с военным объектом, чтобы оборудовать там модуль навигации для беспилотников.

