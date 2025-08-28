День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
28 августа 2025 в 13:59

В Европе отреагировали на удары по нефтепроводу «Дружба» спустя две недели

Еврокомиссия заявила о недопустимости ударов по нефтепроводу «Дружба»

Фото: Егор Еремов/РИА Новости

Удары по пролегающему в России нефтепроводу «Дружба» недопустимы, заявила представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова. По ее словам, магистраль является частью европейской энергетической безопасности, передает РИА Новости.

Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность не пострадала (в результате ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». — NEWS.ru), но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод «Дружба» не является исключением из этого правила, отметила Гринчирова.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ввел запрет на въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, причастному к атаке на нефтепровод «Дружба». По его словам, решение принято в связи с посягательством на суверенитет страны и безопасность ее энергоснабжения.

До этого стало известно, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию были возобновлены 28 августа. Венгерская компания MOL подтвердила восстановление транзита, но объемы поставок пока не уточняются.

Европа
Еврокомиссия
удары ВСУ
трубопровод "Дружба"
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В подмосковном Фрязино загорелся КамАЗ
В США приняли еще одно жесткое решение против мигрантов
Актриса Старшенбаум воссоединилась с сыном от звезды сериала «Диверсант»
Опубликованы кадры спасения туристов от лесного пожара под Геленджиком
В России решили серьезно взяться за гонщиков на питбайках и изменить ПДД
Самойлова поделилась интимными подробностями жизни с Джиганом
Швеция и Финляндия поставили ультиматум НХЛ из-за России
Россиянка заработала почти миллион рублей на несуществующем ребенке
Нутрициолог рассказала, как подготовить детей к новому учебному году
В СПЧ пообещали запретить русофобию в России
Россиян предупредили о риске кражи денег на отдыхе за границей
В Госдуме объяснили важность освобождения Купянска
Бородин ответил Шнурову после матерного послания от бойцов СВО
Российские войска сбили 666-й самолет ВСУ с начала спецоперации
Появилось фото застрявшей в горах альпинистки Наговицыной с травмой
Телефон взорвался в руках у 15-летней девочки
Названа дата эвакуации погибшего в Кабардино-Балкарии альпиниста
Российские военные начали применять систему БПЛА без участия человека
Рабочий из Бурятии едва не погиб, попав под колеса своего же трактора
Батюшка-блогер раскрыл, почему мужчины начинают смотреть футбол и пить пиво
Дальше
Самое популярное
Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!
Общество

Вегетарианские баклажаны в духовке: оторваться невозможно!

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день
Общество

«Тещин язык» из кабачков: быстрая закуска на каждый день

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду
Общество

Помидоры по-корейски быстрого приготовления — сочная закуска к обеду

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.