В Европе отреагировали на удары по нефтепроводу «Дружба» спустя две недели

Удары по пролегающему в России нефтепроводу «Дружба» недопустимы, заявила представитель Еврокомиссии Ева Гринчирова. По ее словам, магистраль является частью европейской энергетической безопасности, передает РИА Новости.

Критическая инфраструктура должна быть защищена всеми сторонами, энергетическая безопасность не пострадала (в результате ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба». — NEWS.ru), но, тем не менее, энергетическая безопасность остается критически важной, и нефтепровод «Дружба» не является исключением из этого правила, — отметила Гринчирова.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт ввел запрет на въезд в Шенгенскую зону командиру ВСУ, причастному к атаке на нефтепровод «Дружба». По его словам, решение принято в связи с посягательством на суверенитет страны и безопасность ее энергоснабжения.

До этого стало известно, что поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Словакию и Венгрию были возобновлены 28 августа. Венгерская компания MOL подтвердила восстановление транзита, но объемы поставок пока не уточняются.