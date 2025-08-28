Картофельный лентяй с помидорами и сыром! Вкусное блюдо без возни! Этот картофельный пирог без возни с тестом станет настоящим спасением для тех, кто любит вкусно поесть без лишних хлопот! Хрустящая картофельная основа, сочная начинка из помидоров и зелени под нежнейшей сырной шапкой создают идеальный дуэт. Простота приготовления и восхитительный результат.
Ингредиенты
- Картофель — 600 г
- Помидоры — 2-3 шт.
- Яйцо — 2 шт.
- Сметана — 200 г
- Сыр твердый — 100 г
- Лук зеленый — пучок
- Укроп — пучок
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Приправа для картофеля — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль
Приготовление
- Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в однородную массу. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофель, сформируйте основу с бортиками и сделайте несколько проколов вилкой. Посыпьте приправами. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, зелень мелко порубите.
- Для заливки взбейте яйца со сметаной и щепоткой соли. На подготовленную основу выложите помидоры и зелень, равномерно залейте сметанной смесью. Посыпьте тертым сыром и запекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистой сырной корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой. Подавайте теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом. Идеальный вариант для завтрака, ужина или сытного перекуса!
Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.