Картофельный лентяй с помидорами и сыром! Вкусное блюдо без возни! Этот картофельный пирог без возни с тестом станет настоящим спасением для тех, кто любит вкусно поесть без лишних хлопот! Хрустящая картофельная основа, сочная начинка из помидоров и зелени под нежнейшей сырной шапкой создают идеальный дуэт. Простота приготовления и восхитительный результат.

Ингредиенты

Картофель — 600 г

Помидоры — 2-3 шт.

Яйцо — 2 шт.

Сметана — 200 г

Сыр твердый — 100 г

Лук зеленый — пучок

Укроп — пучок

Паприка сладкая — 1 ч. л.

Приправа для картофеля — 1 ч. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль

Приготовление

Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в однородную массу. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофель, сформируйте основу с бортиками и сделайте несколько проколов вилкой. Посыпьте приправами. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, зелень мелко порубите. Для заливки взбейте яйца со сметаной и щепоткой соли. На подготовленную основу выложите помидоры и зелень, равномерно залейте сметанной смесью. Посыпьте тертым сыром и запекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистой сырной корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой. Подавайте теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом. Идеальный вариант для завтрака, ужина или сытного перекуса!

