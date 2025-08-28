День знаний — 2025
28 августа 2025 в 06:00

Картофельный лентяй с помидорами и сыром! Вкусное блюдо без возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельный лентяй с помидорами и сыром! Вкусное блюдо без возни! Этот картофельный пирог без возни с тестом станет настоящим спасением для тех, кто любит вкусно поесть без лишних хлопот! Хрустящая картофельная основа, сочная начинка из помидоров и зелени под нежнейшей сырной шапкой создают идеальный дуэт. Простота приготовления и восхитительный результат.

Ингредиенты

  • Картофель — 600 г
  • Помидоры — 2-3 шт.
  • Яйцо — 2 шт.
  • Сметана — 200 г
  • Сыр твердый — 100 г
  • Лук зеленый — пучок
  • Укроп — пучок
  • Паприка сладкая — 1 ч. л.
  • Приправа для картофеля — 1 ч. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль

Приготовление

  1. Картофель отварите в мундире до готовности, очистите и разомните в однородную массу. Форму для запекания смажьте маслом, выложите картофель, сформируйте основу с бортиками и сделайте несколько проколов вилкой. Посыпьте приправами. Помидоры нарежьте тонкими кружочками, зелень мелко порубите.
  2. Для заливки взбейте яйца со сметаной и щепоткой соли. На подготовленную основу выложите помидоры и зелень, равномерно залейте сметанной смесью. Посыпьте тертым сыром и запекайте 25–30 минут при 190 °C до золотистой сырной корочки. Дайте пирогу немного остыть перед нарезкой. Подавайте теплым как самостоятельное блюдо или с легким салатом. Идеальный вариант для завтрака, ужина или сытного перекуса!

Ранее мы готовили кабачковые гнёзда с сыром и яйцом! Завтрак или перекус из 4 ингредиентов.

