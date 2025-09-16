Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 15:00

Большой курник — самый вкусный домашний пирог: рецепт с обалденным тестом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Большой курник — самый вкусный домашний пирог: рецепт с обалденным тестом! Это воплощение домашнего уюта и щедрости. Сочная куриная начинка, нежное картофельное сердце и рассыпчатое тесто делают его королем праздничного и повседневного стола.

Ингредиенты

  • Кефир — 300 мл
  • Масло сливочное — 180 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Мука — 500 г
  • Филе куриное — 400 г
  • Картофель — 3 шт.
  • Лук репчатый — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу
  • Молоко — для смазывания и добавления

Приготовление

  1. Для начинки нарежьте кубиками картофель, мелко порубите курицу и лук, посолите и поперчите. Для теста смешайте растопленное масло, кефир, соль и разрыхлитель, введите муку и замесите эластичное тесто.
  2. Разделите его на две неравные части. Раскатайте большую часть, выложите на противень, распределите начинку. Накройте второй частью теста, защипните края. Сделайте отверстие для пара, украсьте жгутиками из теста. Смажьте смесью молока и масла. Выпекайте 1 час при 170 °C, влейте через отверстие 50 мл молока и готовьте еще 30 минут. Дайте пирогу настояться под полотенцем.

Ранее мы готовили цветаевский яблочный пирог с заливкой. Успейте испечь в сезон яблок!

пироги
тесто
простой рецепт
курица
картошка
картофель
Ольга Шмырева
О. Шмырева
