Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой: простой рецепт вкуснятины

Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой — это десерт, который сочетает рассыпчатую основу, сочную начинку и нежнейший крем. Рассказываем простой рецепт этой вкуснятины.

Для приготовления теста смешайте 200 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и 300 г муки, замесите песочное тесто. Распределите его по форме, сделав бортики. Выложите 300 г ягод (малина, смородина, вишня). Для заливки взбейте 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г сахара и 2 ст. л. муки. Залейте ягоды и выпекайте 40 минут при 180 °C.

Секрет идеального пирога — не пересушить тесто: как только заливка зарумянится, выключайте духовку. Подавайте пирог охлажденным — он станет украшением любого чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить пышный пирог с вареной сгущенкой: без дрожжей и сложных ингредиентов.