Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 11:15

Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой: простой рецепт вкуснятины

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Песочный пирог с ягодами и сметанной заливкой — это десерт, который сочетает рассыпчатую основу, сочную начинку и нежнейший крем. Рассказываем простой рецепт этой вкуснятины.

Для приготовления теста смешайте 200 г размягченного сливочного масла, 100 г сахара и 300 г муки, замесите песочное тесто. Распределите его по форме, сделав бортики. Выложите 300 г ягод (малина, смородина, вишня). Для заливки взбейте 200 г сметаны, 2 яйца, 100 г сахара и 2 ст. л. муки. Залейте ягоды и выпекайте 40 минут при 180 °C.

Секрет идеального пирога — не пересушить тесто: как только заливка зарумянится, выключайте духовку. Подавайте пирог охлажденным — он станет украшением любого чаепития.

Ранее стало известно, как приготовить пышный пирог с вареной сгущенкой: без дрожжей и сложных ингредиентов.

пироги
рецепты
выпечка
сметана
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
В Пскове черного копателя осудили за опасную находку
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.