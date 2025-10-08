Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 20:31

Тыквенные пирожки из Хогвартс-экспресса: готовим волшебное угощение дома

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Тыквенные пирожки из Хогвартс-экспресса представля собой знаменитое угощение из вселенной Гарри Поттера. Эти пирожки отличаются нежной тыквенной начинкой и ароматом специй, характерных для британской кухни. Приготовление этого блюда позволяет окунуться в атмосферу волшебного мира и почувствовать себя пассажиром легендарного поезда.

Для приготовления потребуется: для теста — 500 г муки, 250 г сливочного масла, 100 г сахара, 2 яйца, щепотка соли; для начинки — 400 г тыквенного пюре, 100 г сахара, 1 ч. л. корицы, 0,5 ч. л. мускатного ореха, цедра половины апельсина. Масло растирают с мукой, добавляют сахар, яйца и соль, замешивают тесто. Тыквенное пюре смешивают с сахаром, специями и цедрой. Тесто раскатывают, вырезают кружки, наполняют начинкой и защипывают края. Выпекают 20-25 минут при 180 градусах до золотистого цвета. Готовые пирожки можно посыпать сахарной пудрой.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.

