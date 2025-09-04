Без дрожжей и сложных ингредиентов: пышный пирог с вареной сгущенкой

Пышный пирог с вареной сгущенкой — это взрывная комбинация воздушного бисквита с золотистой корочкой и текучей карамелизированной сгущенки, которая пропитывает тесто снизу, создавая эффект трюфельной текстуры.

Для приготовления взбейте 3 яйца с 100 г сахара до пышности, добавьте 200 мл кефира, 2 ст. л. растопленного сливочного масла, ванилин и постепенно введите 200 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Тесто должно быть густым, как на оладьи. В глубокую форму, застеленную пергаментом, вылейте половину теста, распределите 1 банку вареной сгущенки (400 г), оставляя 2 см до краев. Аккуратно покройте второй половиной теста. Выпекайте 35–40 минут при 180 °C.

Дайте пирогу полностью остыть в форме — так сгущенка загустеет и превратится в нежную карамельную прослойку. Этот пирог не требует пропитки, готовится без дрожжей и сложных ингредиентов и покоряет с первого куска.

