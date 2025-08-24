Переговоры Путина и Трампа на Аляске
24 августа 2025 в 00:01

Насыпной яблочный пирог без возни с тестом — получится у каждой хозяйки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот насыпной яблочный пирог покорит вас хрустящей сахарной корочкой и нежной яблочной начинкой с корицей, где каждый кусочек буквально тает во рту. Он готовится без возни с тестом и получится у каждой хозяйки.

Рецепт: взбейте 2 яйца с 150 г сахара, добавьте 100 г растопленного сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя и постепенно введите 180 г муки — тесто должно получиться как густая сметана. 3-4 яблока очистите, нарежьте тонкими дольками. В смазанную форму выложите половину теста, распределите яблоки, посыпьте 1 ч. л. корицы и 2 ст. л. сахара, затем покройте оставшимся тестом. Посыпьте сверху 1 ст. л. сахара для хрустящей корочки. Выпекайте 35--40 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Пирог получается невероятно воздушным — нижний слой пропитывается яблочным соком и становится похожим на пудинг, а верхняя корочка хрустит, как песочное печенье. Такой пирог особенно хорош тем, что не требует специальных навыков и всегда получается даже у начинающих кулинаров.

пироги
яблоки
рецепты
выпечка
Дарья Иванова
Д. Иванова
