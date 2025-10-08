Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:01

Яблочный пирог «Невидимка» с минимумом теста: готовлю постоянно осенью в сезон яблок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочный пирог «Невидимка» с минимумом теста — это удивительный десерт, где сочные яблоки занимают 80% объема, а тонкий слой теста практически незаметен. Готовлю его постоянно осенью в сезон яблок.

Во время выпечки яблоки опустятся вниз, а легкое тесто поднимется сверху, создавая эффект «невидимого» основания. Вкус пирога поражает гармонией: сочные сладковато-кислые яблоки доминируют, а нежное тесто служит легким аккомпанементом, слегка хрустя по краям.

Рецепт: очистите и нарежьте тонкими дольками 1 кг яблок, сбрызните лимонным соком. Взбейте 2 яйца со 100 г сахара, добавьте 100 мл молока, 100 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя и щепотку ванилина. В смазанную форму выложите яблоки, залейте тестом — оно будет едва покрывать фрукты, слегка перемешайте. Выпекайте при 180°C 40-45 минут до золотистой корочки.

Подавайте пирог теплым, посыпав сахарной пудрой, — он идеален для тех, кто любит фруктовые десерты без тяжелого теста.

Ранее стало известно, как приготовить домашний мармелад из яблок: простой рецепт без искусственных добавок.

