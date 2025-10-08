Белоусов проверил российскую базу в Таджикистане

Министр обороны РФ Андрей Белоусов в ходе визита в Таджикистан посетил 201-ю военную базу и оптико-электронный узел системы контроля космического пространства. Он проверил уровень оснащенности подразделений современными образцами вооружения и военной техники.

Так, Белоусову представили робототехнические комплексы, которые будут задействованы в учениях «Нерушимое братство – 2025» с Миротворческими силами ОДКБ. Глава МО также провел совещание по боеготовности подразделений и участию в международных учениях на территории Таджикистана и заслушал доклад заместителя главнокомандующего ВКС РФ генерал-полковника Александра Головко.

Ранее Белоусов передал вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова «Золотую Звезду» Героя России. Боец погиб в Курской области в ноябре 2024 года на 42-м году жизни. Чирков выполнял боевые задачи в составе гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского. Президент России Владимир Путин указом присвоил ему звание Героя России посмертно.