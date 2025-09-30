Белоусов вручил «Золотую Звезду» Героя России вдове и дочерям Чиркова

Министр обороны РФ Андрей Белоусов передал вдове и дочерям младшего лейтенанта Константина Чиркова «Золотую Звезду» Героя России, передает канал «Звезда». Отмечается, что боец погиб в Курской области в ноябре 2024 года.

Каждая «Золотая Звезда» — это история подвига. Но с вашим супругом — это особый случай. Штурмовая группа — там почти все были ранены, он был ранен. Он отправил штурмовую группу, убедился, что они благополучно дошли, — подчеркнул глава Минобороны.

Чирков выполнял боевые задачи в составе гвардейского десантно-штурмового полка имени Александра Невского, он умер в возрасте 41 года. Президент России Владимир Путин указом присвоил ему звание Героя России посмертно.

Ранее стало известно, что участник СВО из Екатеринбурга Денис Михайлов продвинул линию фронта на семь километров вперед. Подвиг мужчина совершил еще в 2024 году, но только сейчас его предали широкой огласке. Даже получив ранение, мужчина продолжил командовать наступлением. Под его руководством штурмовая рота прорвала оборону противника.