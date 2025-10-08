Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 18:52

Путин прибыл с визитом в Душанбе

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, передает пресс-служба Кремля. В международном аэропорту столице республики Душанбе российского лидера встречает почетный караул.

В Кремле до этого отмечали, что в ходе госвизита Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Среди тем разговора будут вопросы развития двусторонних отношений в различных сферах. Кроме того, к подписанию подготовлены совместное заявление лидеров стран, а также большой пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее сообщалось, что визит имеет высший дипломатический статус согласно международному протоколу и включает насыщенную программу мероприятий. В состав российской делегации вошли более 20 официальных лиц, включая ключевых министров и руководителей ведомств.

Прежде стало известно, что Путин традиционно в конце года соберет лидеров стран СНГ на неформальной встрече в Санкт-Петербурге. Конкретная дата неофициального саммита будет согласована позже.

Россия
Владимир Путин
Таджикистан
визиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зенит» хочет 77,4 млн рублей с клуба-банкрота
Песков сообщил о предстоящей встрече Путина и Алиева
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками шокировал жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.