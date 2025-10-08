Путин прибыл с визитом в Душанбе

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Таджикистан, передает пресс-служба Кремля. В международном аэропорту столице республики Душанбе российского лидера встречает почетный караул.

В Кремле до этого отмечали, что в ходе госвизита Путин проведет переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Среди тем разговора будут вопросы развития двусторонних отношений в различных сферах. Кроме того, к подписанию подготовлены совместное заявление лидеров стран, а также большой пакет межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов.

Ранее сообщалось, что визит имеет высший дипломатический статус согласно международному протоколу и включает насыщенную программу мероприятий. В состав российской делегации вошли более 20 официальных лиц, включая ключевых министров и руководителей ведомств.

Прежде стало известно, что Путин традиционно в конце года соберет лидеров стран СНГ на неформальной встрече в Санкт-Петербурге. Конкретная дата неофициального саммита будет согласована позже.