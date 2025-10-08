Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 17:00

Заварила осень в кружке! Ароматный сбитень — самый душистый напиток для холодного вечера

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сбитень — это не просто напиток, а настоящая машина времени, которая переносит тебя в старую Русь с её уютными вечерами у печи. Представь: за окном дождь и ветер, а ты держишь в руках горячую кружку с ароматным медовым напитком, в котором чувствуются нотки пряностей и летнего солнца. Этот безалкогольный сбитень — лучший способ согреться осенью и укрепить иммунитет. Он наполняет дом таким волшебным ароматом корицы, гвоздики и мёда, что сразу становится тепло и радостно на душе. Я готовлю его каждый год, когда начинают желтеть листья — это мой личный ритуал встречи осени.

Для классического сбитня тебе понадобится: 1 литр воды, 150-200 г мёда (лучше цветочного), 2-3 столовые ложки сахара, 5-7 горошин душистого перца, 3-4 бутона гвоздики, палочка корицы, несколько ломтиков свежего имбиря и пару долек лимона. В сотейнике доведи воду до кипения. Добавь все пряности и провари 5-7 минут на медленном огне под крышкой. Затем добавь мёд и сахар, хорошо размешай до полного растворения. Важно: мёд нельзя кипятить, иначе он потеряет свои полезные свойства! Поэтому как только добавил мёд, сразу убирай огонь до минимума. Провари ещё 2-3 минуты, добавь лимон и сними с плиты. Дай настояться под крышкой 15-20 минут — чем дольше настаивается, тем насыщеннее вкус. Процеди через ситечко и разливай по кружкам. Пить лучше горячим, но и холодный сбитень тоже очень вкусен!

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.

