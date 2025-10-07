Такой чай убивает ваше здоровье — врачи бьют тревогу из-за привычки миллионов

Повторное заваривание одного и того же чайного пакетика представляет серьезную угрозу для здоровья из-за процессов, происходящих при контакте с горячей водой. При многократном использовании из материала пакетика и самого чайного листа выделяются вредные вещества. Эта привычка может привести к накоплению в организме токсинов и тяжелых металлов.

Основные риски включают: выделение фторидов при повторном заваривании, концентрация которых превышает безопасные нормы; размножение бактерий во влажной среде оставленного пакетика; выделение токсинов из бумажного пакетика, особенно содержащего эпихлоргидрин; накопление тяжелых металлов из чайного листа при длительном контакте с водой; образование плесени в недосушенном пакетике между завариваниями. Секрет безопасности заключается в использовании пакетика только один раз и не более трех — пяти минут заваривания. Качественный листовой чай можно заваривать два-три раза, но пакетированный чай для этого не предназначен.

