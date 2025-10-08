Двум готовившим теракты россиянам вынесли приговор Военный суд в Москве приговорил двоих мужчин к тюрьме за подготовку терактов

Двум фигурантам уголовного дела о подготовке терактов на российской территории по заданию украинских спецслужб назначили в виде наказания 21 и 18 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области. Речь идет о 47-летнем москвиче и 22-летнем жителе Краснодарского края. Приговор озвучил 2-й Западный окружной военный суд. Также им назначили штраф в размере 600 тыс. рублей каждому.

Первые четыре года наказания они будут отбывать в тюрьме, остальную часть — в исправительной колонии строгого режима, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что завербованного Службой безопасности Украины жителя Севастополя приговорили к 15 годам колонии за подготовку подрыва железнодорожного моста в регионе. По данным ФСБ России по Республике Крым и городу, также фигурант должен выплатить штраф в 50 тыс. рублей.

Также стало известно, что организаторы теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова переправили компоненты для самодельного взрывного устройства из Польши. По данным пресс-службы Следственного комитета России, преступление тщательно и длительное время готовилось на территории Украины.