Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 17:32

Названа сумма ущерба от теракта против генерала Кириллова

Прокуратура оценила ущерб от теракта против генерала Кириллова в 3,3 млн рублей

Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нанес ущерб на сумму более чем 3,3 млн рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, повреждения получили находившиеся поблизости машины и квартиры.

Причинен материальный ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн рублей, — сказано в пресс-релизе.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители завершили расследование по делу о теракте, в результате которого погиб Кириллов. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в деле фигурируют четверо подозреваемых. Обвинения предъявили Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву.

Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта 17 декабря 2024 года. Трагедия произошла во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Предположительно, взрывное устройство было заложено в самокате рядом с подъездом. В действие его привели дистанционно.

Россия
Генпрокуратура
теракты
Игорь Кириллов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ЕС предложили способ подготовиться к возможному конфликту с Россией
На выставке «Золотая осень» в Москве стартовал агропромышленный конкурс
Поглумился и озолотился: семиклассник решил заработать на детском порно
В Белоруссии объяснили, зачем Запад запугивает граждан республики
СК нашел в теракте против генерала Кириллова польский след
Психиатр рассказал, как отличить паническую атаку от сердечного приступа
«Союзмультфильм» вышел на новую площадку в интернете
В ЦБ раскрыли, ждать ли резких шагов по отключению Visa и MasterCard
Российские войска отразили атаки ВСУ в трех регионах
Против депутата-прогульщика возбудили уголовное дело
МИД России уличил Киев в сотрудничестве с террористами
Блогер разбила Lamborghini за 50 млн рублей
В Дагестане ответили на слухи о гибели шеф-редактора телеканала «Спас»
Путин вручил дочери Кадырова почетную грамоту
Педагог изнасиловал, а потом отравил свою ученицу
Врач рассказала, как победить осеннюю хандру
В Москве затопило тоннель на Волоколамском шоссе
Раскрыты многомиллионные заработки группы «Мираж»
Весившая 23 килограмма девушка умерла от фруктовой диеты
Собчак призналась, что самое главное в характере мужчин
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.