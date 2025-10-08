Названа сумма ущерба от теракта против генерала Кириллова

Теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нанес ущерб на сумму более чем 3,3 млн рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, повреждения получили находившиеся поблизости машины и квартиры.
Причинен материальный ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн рублей, — сказано в пресс-релизе.
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители завершили расследование по делу о теракте, в результате которого погиб Кириллов. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в деле фигурируют четверо подозреваемых. Обвинения предъявили Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву.
Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта 17 декабря 2024 года. Трагедия произошла во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Предположительно, взрывное устройство было заложено в самокате рядом с подъездом. В действие его привели дистанционно.