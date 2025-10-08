Место взрыва около жилого дома на Рязанском проспекте, в результате которого погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов

Названа сумма ущерба от теракта против генерала Кириллова Прокуратура оценила ущерб от теракта против генерала Кириллова в 3,3 млн рублей

Теракт против начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова нанес ущерб на сумму более чем 3,3 млн рублей, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ. По данным ведомства, повреждения получили находившиеся поблизости машины и квартиры.

Причинен материальный ущерб собственникам 14 автомобилей и 28 квартир на сумму свыше 3,3 млн рублей, — сказано в пресс-релизе.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что правоохранители завершили расследование по делу о теракте, в результате которого погиб Кириллов. Представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что в деле фигурируют четверо подозреваемых. Обвинения предъявили Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву.

Кириллов и его адъютант Илья Поликарпов стали жертвами теракта 17 декабря 2024 года. Трагедия произошла во дворе дома на Рязанском проспекте в Москве. Предположительно, взрывное устройство было заложено в самокате рядом с подъездом. В действие его привели дистанционно.