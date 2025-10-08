Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 10:17

Диетолог рассказала о пользе улуна

Диетолог Писарева: чай улун способен защитить от диабета

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чай улун способен защитить от диабета, заявила нутрициолог Ирина Писарева. По ее словам, переданным «Вечерней Москвой», он способствует повышению чувствительности к инсулину, защищает клетки поджелудочной железы и замедляет усвоение сахара.

При соблюдении здорового образа жизни регулярное употребление улуна контролирует уровень сахара в крови, так как в состав этого чая входят полифенолы и полисахариды,заявила она.

Писарева добавила, что улун способен предупредить воспалительные болезни суставов и болезнь Альцгеймера. По ее словам, он сводит к минимуму уровень белка, запускающего хронические патологии и разрушительные процессы в организме, а также обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что молочный улун отличается от зеленого и черного чая не только своим нестандартным вкусом, но и множеством полезных качеств. Благодаря этому напиток способен предупредить болезнь Паркинсона, Альцгеймера, онкологию и сердечно-сосудистые заболевания.

