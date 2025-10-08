Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 18:39

В Узбекистане объявили даты общественных слушаний по строительству АЭС

Общественные слушания о постройке АЭС в Узбекистане пройдут в ноябре-декабре

Фото: Cfoto/Global Look Press

Публичные обсуждения проекта возведения атомной электростанции в Узбекистане состоятся в последние два месяца текущего года, сообщил глава Дирекции по строительству АЭС Абдужамил Калмуратов. Мероприятие пройдет на площадке в Фаришском районе Джизакской области, где запланировано размещение объекта, передает издание Spot.

Организацией общественных слушаний займется «Узатом» совместно с Минэкологии страны. В мероприятии также примут участие представители областного хокимията (местных властей).

Формат проведения предусматривает открытые дискуссии в режиме вопросов и ответов с последующим голосованием по обсуждаемым вопросам. Участие в слушаниях смогут принять все желающие, включая национальных и иностранных журналистов.

Отвечая на вопрос о возможном расторжении контракта с «Росатомом», Калмуратов исключил такую возможность, но допустил внесение корректировок в документацию. Он пояснил, что предметом обсуждения станут экологические аспекты проекта, и не исключил внесение возможных изменений как в контракт, так и в сам проект.

Ранее председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов сообщил, что Россия и Вьетнам могут подписать соглашение о строительстве атомной электростанции до конца 2025 года. По его словам, это решение стало одним из ключевых на заседании комиссии по межпарламентскому сотрудничеству двух стран.

Узбекистан
АЭС
слушания
Росатом
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России заявили о готовности помогать в вопросе урегулирования в Палестине
Памятник учительнице с выпирающими сосками возмутил жителей Подмосковья
Как спланировать замену окон: от замера до монтажа без стресса
Теннесист Медведев нецензурно выругался после игры с Тьеном
Глава МИД Венгрии обвинил премьера Польши в защите террористов
Названа вероятная причина убийства Супоницкого на глазах у дочери
Готовим салат из баклажанов по-татарски — пряно, вкусно и ароматно
Вели на крышу, приставив нож к спине: Мадонна пережила изнасилование в Нью-йорке
«Чудовищно»: во Франции возмутились отказу от запуска импичмента Макрону
Украинский инвестор побывал в космосе
Блогерша скончалась из-за осложнений после популярной процедуры
Популярного российского блогера исключили из международного розыска
Упали в провал или съели волки: что произошло с семьей Усольцевых в тайге
Николаев оставил семью в день рождения дочери
«Гордость за великую Россию»: как прошли III Игры стран СНГ в Азербайджане
Российский физик-ядерщик отправится в колонию за госизмену
В Сирии захотели решительно бороться с террористами
Названа дата прибытия мощей Будды Шакьямуни в Россию
Суд в Париже принял решение в отношении Касаткина
Защита от осенней заразы: рецепт клюквенного морса по-русски
Дальше
Самое популярное
Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Идеальный торт «Наполеон» в домашних условиях — пошаговый рецепт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.