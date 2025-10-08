В Узбекистане объявили даты общественных слушаний по строительству АЭС Общественные слушания о постройке АЭС в Узбекистане пройдут в ноябре-декабре

Публичные обсуждения проекта возведения атомной электростанции в Узбекистане состоятся в последние два месяца текущего года, сообщил глава Дирекции по строительству АЭС Абдужамил Калмуратов. Мероприятие пройдет на площадке в Фаришском районе Джизакской области, где запланировано размещение объекта, передает издание Spot.

Организацией общественных слушаний займется «Узатом» совместно с Минэкологии страны. В мероприятии также примут участие представители областного хокимията (местных властей).

Формат проведения предусматривает открытые дискуссии в режиме вопросов и ответов с последующим голосованием по обсуждаемым вопросам. Участие в слушаниях смогут принять все желающие, включая национальных и иностранных журналистов.

Отвечая на вопрос о возможном расторжении контракта с «Росатомом», Калмуратов исключил такую возможность, но допустил внесение корректировок в документацию. Он пояснил, что предметом обсуждения станут экологические аспекты проекта, и не исключил внесение возможных изменений как в контракт, так и в сам проект.

