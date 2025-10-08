Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 18:20

Девушка не заметила ребенка за поворотом и переехала его на авто

В Китае женщина задавила ребенка, игравшего на дороге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Китае женщина за рулем автомобиля сбила ребенка, игравшего на проезжей части, передает MK.RU. В результате происшествия малышу придавило ноги.

По данным издания, виновница ДТП не заметила ребенка, когда поворачивала направо. На месте происшествия сразу же собралась люди, которые своими силами приподняли автомобиль, чтобы вытащить ребенка из-под колес.

Ранее в Воскресенске произошло ДТП, в котором автомобиль тронулся с места и наехал на пенсионерку. По предварительным данным, машина не была поставлена на ручной тормоз. Пострадавшую женщину доставили в больницу.

До этого в Ижевске произошло массовое ДТП со смертельным исходом. Легковой автомобиль на высокой скорости проехал перекресток, сбил пешеходов, которые переходили дорогу по пешеходному переходу, и врезался в переднюю часть пассажирского автобуса. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль совершает столкновение, а один из пешеходов подлетает от удара в воздух.

Также в Чите на улице Бабушкина водитель сбил женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшей оказалась 78-летняя жительница России.

Китай
ДТП
наезды
дети
