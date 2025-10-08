Картофельные пызы по-белорусски! Вкуснее обычных зраз — весь секрет в тесте! Сочно и очень вкусно

Картофельные пызы по-белорусски — это не просто картофельные зразы, а настоящее открытие! Их главный секрет — в необычном тесте, где картофель соединяется с творогом, что делает его невероятно пластичным, нежным и совсем не разваливается при лепке. А внутри — сочный мясной фарш с луком. Это блюдо — душа белорусской кухни, сытное, ароматное и такое домашнее, что становится любимым с первой пробы.

Для теста отварите 250 г картофеля в мундире до готовности. Очистите и разомните в пюре. Смешайте горячее пюре с 200 г творога, 130 г муки и 70 г картофельного крахмала. Замесите однородное, мягкое тесто и дайте ему немного отдохнуть. Для начинки обжарьте 50 г мелко нарезанного лука до золотистости, смешайте с 200 г мясного фарша, посолите и поперчите по вкусу. Разделите тесто на небольшие части. Каждую раскатайте в лепешку, в центр выложите фарш и аккуратно защипните края, придавая пызам округлую форму. Обжаривайте на хорошо разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до румяной золотистой корочки со всех сторон. Затем убавьте огонь, накройте крышкой и доведите до готовности еще 5-7 минут. Подавайте горячими со сметаной или растопленным сливочным маслом.

Ранее сообщалось, как испечь вкуснейшую немецкую шарлотку из 4 ингредиентов.