Картофельная запеканка с грибами: простой рецепт с замороженными овощами. Нежное картофельное пюре, ароматные тушеные грибы и овощи — эта запеканка станет любимым блюдом всей семьи! Простое в приготовлении, сытное и невероятно вкусное угощение, которое идеально подойдет для повседневного ужина или обеда.

Ингредиенты

Картофель — 1,5 кг

Смесь замороженных овощей — 400 г

Шампиньоны — 400 г

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Масло растительное — для жарки

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Сухари панировочные — 2 ст. л.

Приготовление

Очищенный картофель отварите до готовности и разомните в пюре. На сковороде обжарьте нарезанные грибы с луком и морковью, добавьте замороженные овощи, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухарями. Выложите половину картофельного пюре, распределите овощную начинку и накройте оставшимся пюре. Вилкой создайте узор на поверхности, украсьте грибами и запекайте 20 минут при 180°C до золотистой корочки.

