Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
08 октября 2025 в 14:00

Картофельная запеканка с грибами: простой рецепт с замороженными овощами

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельная запеканка с грибами: простой рецепт с замороженными овощами. Нежное картофельное пюре, ароматные тушеные грибы и овощи — эта запеканка станет любимым блюдом всей семьи! Простое в приготовлении, сытное и невероятно вкусное угощение, которое идеально подойдет для повседневного ужина или обеда.

Ингредиенты

  • Картофель — 1,5 кг
  • Смесь замороженных овощей — 400 г
  • Шампиньоны — 400 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Масло растительное — для жарки
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу
  • Сухари панировочные — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Очищенный картофель отварите до готовности и разомните в пюре. На сковороде обжарьте нарезанные грибы с луком и морковью, добавьте замороженные овощи, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухарями.
  2. Выложите половину картофельного пюре, распределите овощную начинку и накройте оставшимся пюре. Вилкой создайте узор на поверхности, украсьте грибами и запекайте 20 минут при 180°C до золотистой корочки.

Ранее мы готовили картошка с колбасками по-охотничьи. Сырно-чесночная корочка покорит всех.

Читайте также
Чесночная картошка с пармезаном: блюдо станет настоящей звездой вашего ужина
Общество
Чесночная картошка с пармезаном: блюдо станет настоящей звездой вашего ужина
Этой сытной запеканкой можно накормить всю семью: рецепт, как вкусно запечь картошку с фаршем
Общество
Этой сытной запеканкой можно накормить всю семью: рецепт, как вкусно запечь картошку с фаршем
Этим ужином семья наестся до отвала: мясные стожки под картофельной шубой
Общество
Этим ужином семья наестся до отвала: мясные стожки под картофельной шубой
Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь
Общество
Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь
Куриный пирог из слоеного теста: вкуснейший рецепт на скорую руку
Общество
Куриный пирог из слоеного теста: вкуснейший рецепт на скорую руку
картошка
картофель
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе обнародовали реакцию Киева на слова Меркель о Польше и Прибалтике
«Самое эффективное»: в Госдуме назвали реакцию на передачу ВСУ Tomahawk
Киев может получить более опасные ракеты, чем Tomahawk
Британец остался без ног из-за сепсиса, который приняли за обычный грипп
Артемий Лебедев назвал условие для переезда в США
Геронтолог усомнился в существовании людей старше 120 лет
Установлена личность неудавшегося маньяка из Лефортовского парка
Норвежских лыжников предупредили о карьерном кризисе без россиян
Врачи впервые зафиксировали коллективный бред среди геймеров
В Сети появились кадры с ударом «Искандера» по военному цеху в Херсоне
В Госдуме оценили шансы Макрона удержаться на посту президента
Политолог ответил, почему Трампу пока нет смысла свергать Зеленского
Мать сломала ребра 11-месячному сыну за то, что он испачкался сажей
Принц Гарри чуть не наткнулся на неприятный сюприз в туалете
Найдена часть Земли с самым быстрым нагреванием океанов
Наступление ВС РФ на Покровск 8 октября: сколько города освобождено, сводка
Невролог назвал причины онемения рук
Рябков объяснил, почему на самом деле расторгли договор по плутонию с США
Ученый оценил шансы людей на вечную жизнь
В США проверяют модель с OnlyFans, продавшую воду из ванны за $50
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше
Семья и жизнь

Готовим «ленивый штрудель» — классический яблочный пирог в лаваше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.