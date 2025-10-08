Картофельная запеканка с грибами: простой рецепт с замороженными овощами. Нежное картофельное пюре, ароматные тушеные грибы и овощи — эта запеканка станет любимым блюдом всей семьи! Простое в приготовлении, сытное и невероятно вкусное угощение, которое идеально подойдет для повседневного ужина или обеда.
Ингредиенты
- Картофель — 1,5 кг
- Смесь замороженных овощей — 400 г
- Шампиньоны — 400 г
- Морковь — 1 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Масло растительное — для жарки
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
- Сухари панировочные — 2 ст. л.
Приготовление
- Очищенный картофель отварите до готовности и разомните в пюре. На сковороде обжарьте нарезанные грибы с луком и морковью, добавьте замороженные овощи, посолите и поперчите. Форму для запекания смажьте маслом и посыпьте сухарями.
- Выложите половину картофельного пюре, распределите овощную начинку и накройте оставшимся пюре. Вилкой создайте узор на поверхности, украсьте грибами и запекайте 20 минут при 180°C до золотистой корочки.
