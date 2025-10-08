Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:50

«Не люблю массовые парения»: Волочкова о тренде на бани у зумеров в США

Волочкова раскритиковала тренд на общественные бани у американских зумеров

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Балерина Анастасия Волочкова сказала NEWS.ru, что не понимает моду американских зумеров на банные клубы, о которой написала газета New York Times. По ее мнению, баня — это способ релакса и если париться в большой компании, в «массовке», то это не принесет никакого удовольствия.

Вот эти западные тренды у зумеров — это все искусственное. Я не люблю массовые парения. У меня своя домашняя русская баня. Я в уединении парюсь или с близким человеком, это доставляет мне удовольствие. А устраивать из этого какую-то массовку...Мне массовка нужна в зрительном зале, — сказала Волочкова.

Издание New York Times написало, что зумеры добрались до общественных бань и сделали из парения новый велнесс-тренд. NY Times сообщает, что в бани теперь ходят клубами, как на пробежки. Американец Джонатан Лири собирает группу желающих попариться каждую неделю и отправляется с ними в одну из общественных бань Нью-Йорка.

Там людям устраивают целый сеанс с дыхательными практиками, солевыми комнатами и ароматерапией. После процедур группа отправляется отдыхать в бассейн. Стоит это 64 доллара. Собственники общественных бань в приятном шоке от наплыва молодых посетителей примерно также, как певица Надежда Кадышева от беснующихся зумеров в веночках на своих концертах.

Ранее Волочкова заявила, что будет просить за интервью по 200 тысяч рублей. Артистка поделилась, что устала быть доброй, а люди должны научиться ценить талант. По словам балерины, ее постоянно дергают представители СМИ.

