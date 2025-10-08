«Слепое следование Канберры»: Захарова об отказе в визах «Роскосмосу»

Русофобские действия австралийских властей вызвали возмущение в Москве после отказа в визах российской делегации для участия в Международном космическом конгрессе, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что подобные действия противоречат духу международного научного сотрудничества.

Мы возмущены очередным проявлением откровенной русофобии. Власти Австралии отказали в выдаче въездных виз членам делегации госкорпорации «Роскосмос» под руководством гендиректора Дмитрия Баканова, — подчеркнула она.

Захарова указала, что Россия рассматривает этот шаг как очередную недружественную акцию, отражающую «слепое следование Канберры в русле недальновидной авантюристической кампании коллективного Запада», безуспешно пытающегося реализовать концепцию изоляции Москвы.

Ранее представитель МИД заявила, что Польша продемонстрировала некомпетентность как страна — хозяйка форумов ОБСЕ. Так она прокомментировала аннулирование виз российским общественным деятелям, направлявшимся на мероприятия организации.