Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь. Сочная запеканка, которая готовится всего за 30 минут. Идеальное блюдо для сытного ужина всей семьи — минимум усилий, максимум вкуса!
Ингредиенты
- Кабачок — 1 шт.
- Фарш мясной — 300 г
- Помидоры — 3 шт.
- Лук репчатый — 1 шт.
- Яйца — 2 шт.
- Сметана — 100 г
- Сыр — 100 г
- Паста томатная — 2 ст. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Фарш обжарить с измельченным луком до готовности. Добавить томатную пасту, тушить 2-3 минуты. Кабачок натереть на крупной терке, слегка отжать сок. В смазанную маслом форму выложить половину кабачка, затем фарш и оставшийся кабачок.
- Сверху разложить нарезанные кружочками помидоры. Взбить яйца со сметаной, посолить и залить запеканку. Посыпать тертым сыром. Запекать при 200°C 25-30 минут до золотистой корочки. Подавать горячей.
