07 октября 2025 в 19:00

Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь

Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь. Сочная запеканка, которая готовится всего за 30 минут. Идеальное блюдо для сытного ужина всей семьи — минимум усилий, максимум вкуса!

Ингредиенты

  • Кабачок — 1 шт.
  • Фарш мясной — 300 г
  • Помидоры — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Яйца — 2 шт.
  • Сметана — 100 г
  • Сыр — 100 г
  • Паста томатная — 2 ст. л.
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Фарш обжарить с измельченным луком до готовности. Добавить томатную пасту, тушить 2-3 минуты. Кабачок натереть на крупной терке, слегка отжать сок. В смазанную маслом форму выложить половину кабачка, затем фарш и оставшийся кабачок.
  2. Сверху разложить нарезанные кружочками помидоры. Взбить яйца со сметаной, посолить и залить запеканку. Посыпать тертым сыром. Запекать при 200°C 25-30 минут до золотистой корочки. Подавать горячей.

Ранее мы готовили хит сезона кабачков! Хачапури «Кабачули» с яйцом — вкуснятина на завтрак.

