Самая нежная запеканка из кабачка с фаршем: просто сложить слоями и запечь. Сочная запеканка, которая готовится всего за 30 минут. Идеальное блюдо для сытного ужина всей семьи — минимум усилий, максимум вкуса!

Ингредиенты

Кабачок — 1 шт.

Фарш мясной — 300 г

Помидоры — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Яйца — 2 шт.

Сметана — 100 г

Сыр — 100 г

Паста томатная — 2 ст. л.

Масло растительное — 2 ст. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Фарш обжарить с измельченным луком до готовности. Добавить томатную пасту, тушить 2-3 минуты. Кабачок натереть на крупной терке, слегка отжать сок. В смазанную маслом форму выложить половину кабачка, затем фарш и оставшийся кабачок. Сверху разложить нарезанные кружочками помидоры. Взбить яйца со сметаной, посолить и залить запеканку. Посыпать тертым сыром. Запекать при 200°C 25-30 минут до золотистой корочки. Подавать горячей.

