07 октября 2025 в 12:30

Чесночные булочки с говядиной и сыром — сытно, вкусно и необычно!

Чесночные булочки с говядиной и сыром — сытно, вкусно и необычно! Аппетитные хрустящие булочки с ароматной начинкой из сочной говядины и расплавленного сыра станут хитом любого застолья. Это блюдо идеально подойдет для семейного ужина или встречи гостей.

Ингредиенты

  • Булочки французские — 4 шт.
  • Фарш говяжий — 500 г
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Сыр моцарелла — 150 г
  • Сыр чеддер — 100 г
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Петрушка свежая — 3 веточки
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец черный молотый — 0,5 ч. л.
  • Травы итальянские — 1 ч. л.

Приготовление

  1. Булочки срезать сверху и аккуратно удалить часть мякиша. Лук и перец мелко нарезать, чеснок измельчить. На сковороде разогреть оливковое масло, обжарить лук с перцем и чесноком 3-4 минуты. Добавить говяжий фарш, жарить 7-10 минут до готовности, посолить, поперчить и добавить травы.
  2. Сыр натереть на терке. Начинить булочки мясной начинкой, сверху посыпать смесью сыров. Запекать в разогретой до 190°C духовке 12-15 минут до золотистого сыра. Готовые булочки украсить рубленой петрушкой. Подавать сразу же.

Ранее мы готовили куриные наггетсы с сыром внутри. Нежные куриные котлетки в панировочных сухарях.

