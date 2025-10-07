Чесночные булочки с говядиной и сыром — сытно, вкусно и необычно!

Чесночные булочки с говядиной и сыром — сытно, вкусно и необычно! Аппетитные хрустящие булочки с ароматной начинкой из сочной говядины и расплавленного сыра станут хитом любого застолья. Это блюдо идеально подойдет для семейного ужина или встречи гостей.

Ингредиенты

Булочки французские — 4 шт.

Фарш говяжий — 500 г

Лук репчатый — 1 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сыр моцарелла — 150 г

Сыр чеддер — 100 г

Масло оливковое — 2 ст. л.

Петрушка свежая — 3 веточки

Соль — 1 ч. л.

Перец черный молотый — 0,5 ч. л.

Травы итальянские — 1 ч. л.

Приготовление

Булочки срезать сверху и аккуратно удалить часть мякиша. Лук и перец мелко нарезать, чеснок измельчить. На сковороде разогреть оливковое масло, обжарить лук с перцем и чесноком 3-4 минуты. Добавить говяжий фарш, жарить 7-10 минут до готовности, посолить, поперчить и добавить травы. Сыр натереть на терке. Начинить булочки мясной начинкой, сверху посыпать смесью сыров. Запекать в разогретой до 190°C духовке 12-15 минут до золотистого сыра. Готовые булочки украсить рубленой петрушкой. Подавать сразу же.

