07 октября 2025 в 13:30

Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак

Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак. Легкая и полезная овощная запеканка с аппетитной сырной корочкой также станет идеальным ужином для тех, кто следит за питанием. Нежные кабачки, сочные помидоры и яичная заливка создают гармоничное сочетание вкусов и текстур.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 шт.
  • Помидоры — 3 шт.
  • Перец сладкий — 1 шт.
  • Яйца — 5 шт.
  • Сыр маложирный — 100 г
  • Молоко — 100 мл
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Травы прованские — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки, помидоры и перец нарезать кубиками, сыр натереть на терке. Форму для запекания смазать оливковым маслом. Выложить овощи, посыпать прованскими травами и половиной тертого сыра. Смешать одно яйцо с молоком, посолить, поперчить и равномерно полить овощи. Запекать в разогретой до 190°C духовке 15 минут.
  2. Затем сделать в овощах 4 углубления, влить в них оставшиеся яйца, сохранив желтки целыми. Посыпать оставшимся сыром и запекать еще 10-12 минут до готовности белков. Подавать горячей или теплой.

Ранее мы готовили американские панкейки. Жарим на сухой сковороде и получаем классику на завтрак.

