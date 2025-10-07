Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак

Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак

Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак. Легкая и полезная овощная запеканка с аппетитной сырной корочкой также станет идеальным ужином для тех, кто следит за питанием. Нежные кабачки, сочные помидоры и яичная заливка создают гармоничное сочетание вкусов и текстур.

Ингредиенты

Кабачки — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Перец сладкий — 1 шт.

Яйца — 5 шт.

Сыр маложирный — 100 г

Молоко — 100 мл

Масло оливковое — 2 ст. л.

Травы прованские — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный — по вкусу

Приготовление

Кабачки, помидоры и перец нарезать кубиками, сыр натереть на терке. Форму для запекания смазать оливковым маслом. Выложить овощи, посыпать прованскими травами и половиной тертого сыра. Смешать одно яйцо с молоком, посолить, поперчить и равномерно полить овощи. Запекать в разогретой до 190°C духовке 15 минут. Затем сделать в овощах 4 углубления, влить в них оставшиеся яйца, сохранив желтки целыми. Посыпать оставшимся сыром и запекать еще 10-12 минут до готовности белков. Подавать горячей или теплой.

