Запеканка из кабачков, помидоров и яиц: простой рецепт на завтрак. Легкая и полезная овощная запеканка с аппетитной сырной корочкой также станет идеальным ужином для тех, кто следит за питанием. Нежные кабачки, сочные помидоры и яичная заливка создают гармоничное сочетание вкусов и текстур.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 шт.
- Помидоры — 3 шт.
- Перец сладкий — 1 шт.
- Яйца — 5 шт.
- Сыр маложирный — 100 г
- Молоко — 100 мл
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Травы прованские — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Приготовление
- Кабачки, помидоры и перец нарезать кубиками, сыр натереть на терке. Форму для запекания смазать оливковым маслом. Выложить овощи, посыпать прованскими травами и половиной тертого сыра. Смешать одно яйцо с молоком, посолить, поперчить и равномерно полить овощи. Запекать в разогретой до 190°C духовке 15 минут.
- Затем сделать в овощах 4 углубления, влить в них оставшиеся яйца, сохранив желтки целыми. Посыпать оставшимся сыром и запекать еще 10-12 минут до готовности белков. Подавать горячей или теплой.
