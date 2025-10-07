Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный

Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный

Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный. Откройте для себя уникальное сочетание текстур в этом изысканном салате! Этот салат — идеальное решение для тех, кто ценит современные кулинарные тренды и любит экспериментировать с контрастами. Легкий, но при этом достаточно сытный, он станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Ингредиенты

Филе куриное — 300 г

Рис отварной — 150 г

Авокадо — 1 шт.

Огурец и помидор свежий — 0,5 шт.

Листья салата — 1 пучок

Семена кунжута — 1 ч. л.

Сок лимонный — 1 ст. л.

Для соуса

Сметана — 2 ст. л.

Соус соевый — 1 ст. л.

Паприка молотая — 0,5 ч. л.

Чеснок сухой — 0,5 ч. л.

Приготовление

Куриное филе запечь в духовке при 200°C со специями до готовности (около 25 минут). Отваренный рис смешать с 1 ст.л соевого соуса, паприкой и чесноком, выложить на пергамент и запекать при 200°C 20 минут до хрустящей корочки, периодически помешивая. Авокадо нарезать ломтиками, сбрызнуть лимонным соком. Огурец и помидор нарезать соломкой. Для соуса смешать сметану с оставшимся соевым соусом и специями. На тарелку выложить листья салата, кусочки курицы, авокадо, огурец и хрустящий рис. Полить соусом, посыпать кунжутом.

Салат с капустой, крабовыми палочками и колбасой. Неожиданное сочетание понравится всем!