Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 13:00

Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный. Откройте для себя уникальное сочетание текстур в этом изысканном салате! Этот салат — идеальное решение для тех, кто ценит современные кулинарные тренды и любит экспериментировать с контрастами. Легкий, но при этом достаточно сытный, он станет прекрасным вариантом как для повседневного ужина, так и для особого случая.

Ингредиенты

  • Филе куриное — 300 г
  • Рис отварной — 150 г
  • Авокадо — 1 шт.
  • Огурец и помидор свежий — 0,5 шт.
  • Листья салата — 1 пучок
  • Семена кунжута — 1 ч. л.
  • Сок лимонный — 1 ст. л.

Для соуса

  • Сметана — 2 ст. л.
  • Соус соевый — 1 ст. л.
  • Паприка молотая — 0,5 ч. л.
  • Чеснок сухой — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Куриное филе запечь в духовке при 200°C со специями до готовности (около 25 минут). Отваренный рис смешать с 1 ст.л соевого соуса, паприкой и чесноком, выложить на пергамент и запекать при 200°C 20 минут до хрустящей корочки, периодически помешивая. Авокадо нарезать ломтиками, сбрызнуть лимонным соком.
  2. Огурец и помидор нарезать соломкой. Для соуса смешать сметану с оставшимся соевым соусом и специями. На тарелку выложить листья салата, кусочки курицы, авокадо, огурец и хрустящий рис. Полить соусом, посыпать кунжутом.

Салат с капустой, крабовыми палочками и колбасой. Неожиданное сочетание понравится всем!

Читайте также
Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовятся проще простого
Общество
Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовятся проще простого
Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды
Общество
Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
Общество
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Семья и жизнь
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Готовлю салат «Изумруд» за 10 минут — нужны всего 4 продукта
Семья и жизнь
Готовлю салат «Изумруд» за 10 минут — нужны всего 4 продукта
рис
курица
салат
авокадо
огурец
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасительный фляки: готовим традиционный «похмельный» суп поляков
Необычные традиции свадеб в разных культурах мира: от плевков до слез
ЕС предрекли потерю авторитета из-за беспомощности в Газе
В Госдуме отмели идею выплатить пенсионерам недополученные деньги
Перестаньте выбрасывать бананы! Простой способ сохранить их надолго
Беспилотник ВСУ ударил по градирне Нововоронежской АЭС
HR-эксперт объяснил, почему работодатели стали реже нанимать курильщиков
Джабаров: отношения между Россией и Азербайджаном нормализуются
Решение принято? Куда в России могут долететь американские ракеты Tomahawk
Экономист рассказала, что нельзя делать арендодателю
Иностранец умер в Бурятии из-за арматуры
Сенатор Джабаров назвал Грузию образцом для постсоветских стран
В Ижевске в массовом ДТП с автобусом погибли четыре человека
Путин выразил соболезнования в связи со смертью известной артистки
Стало известно о помощи жителей Купянска российским бойцам
В Париже прогремел взрыв и загорелся автомобиль
Депутат Федоров раскрыл, кому стоит инвестировать в золото
Трамп не исключил помилования соратницы Эпштейна
Экс-премьер Украины раскрыл, что погубило Советский Союз
Под Петербургом неизвестный украл из дома 1,6 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.