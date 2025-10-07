МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут

Оператор совместно с онлайн-ретейлером запустил бесплатную доставку сим-карт: теперь их можно получить в срок от 15 минут с момента оформления.

Человеку важно удобство и экономия времени, поэтому экспресс-доставка становится популярнее среди потребителей, вместе с технологией удаленной активации обеспечивая клиентам комфорт и быстрое подключение к услугам связи без личного посещения офиса. Такой подход позволяет удерживать лояльность и успешно конкурировать на рынке.

Для доставки сим-карты нужно перейти по всплывающему окну на сайте интернет-магазина МегаФона и оформить бесплатную доставку, затем курьеры-партнеры Самоката привезут заказ в период от 15 минут.

Среди пользователей существует огромный запрос на экспресс-доставку товаров. С запуском доставки сим-карт от 15 минут с нашим партнером Самокат мы обеспечиваем максимально возможные скорость обслуживания и качество сервиса, — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Вадим Зимин.

Услуга экспресс-доставки заработала в 129 городах России. Кроме интернет-магазина оператора заказать сим-карты можно непосредственно в онлайн-сервисе Самокат.

Самокат продолжает стратегическую трансформацию, развиваясь в направлении ритейла впечатлений. Уже сегодня наши клиенты могут заказывать сим-карты МегаФона через витрины партнеров и получать их с быстрой и бесплатной доставкой от Самоката. Партнерство подобного формата позволяет нам выйти за рамки привычного e-grocery и закрывать все больше повседневных потребностей пользователей, включая те, что формируются на платформах наших партнеров, — прокомментировал Евгений Малышев, руководитель департамента специализированного бизнеса Самоката.

В рамках проекта оператор также расширяет каналы дистрибуции сим-карт. Они уже представлены в крупных маркетплейсах Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет и в онлайн-магазинах ретейлеров. Офлайн сим-карты можно купить в супермаркетах и МФЦ.

Абонент может активировать новый номер или перенести свой от другого оператора. Если у клиента уже есть номер МегаФона, нужно только выбрать пункт «Я абонент МегаФона» или подтвердить личность с помощью учетной записи на портале Госуслуг и подписать договор в приложении «Госключ». Активация карты происходит в течение 15 минут. В сентябре 2025 года формат удаленной активации вырос более чем на 50% к сентябрю 2024 года.