07 октября 2025 в 05:46

Всего 1 ингредиент делает из яиц на завтрак обалденное блюдо: сырная яичница с корочкой

Сырная яичница с хрустящей корочкой — это простой, но гениальный завтрак, который готовится за 5 минут и поражает контрастом текстур. Всего 1 ингредиент в виде сыра делает из яиц на завтрак обалденное блюдо.

Вкус получается идеально сбалансированным: снизу — золотистая хрустящая сырная корочка, сверху — нежный яичный крем с тягучими участками сыра.

Рецепт: разогрейте сковороду с 1 ст. л. сливочного масла, высыпьте тонкий слой тертого сыра (50--70 г) и обжаривайте 1--2 минуты до образования золотистой кружевной корочки. Аккуратно влейте 2--3 взбитых яйца, посолите, поперчите и готовьте на среднем огне 2--3 минуты. Накройте крышкой на 1 минуту для пропаривания верха. Секрет хрустящей корочки — в предварительной обжарке сыра, который карамелизуется и создает хрустящую основу.

Подавайте сразу же, пока корочка не размокла, посыпав зеленью. Это блюдо отлично сочетается с тостами и свежими овощами.

Ранее стало известно, как приготовить луковые лепешки: простой и бюджетный рецепт из 3 ингредиентов.

