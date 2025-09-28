Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
28 сентября 2025 в 05:46

Луковые лепешки: простой и бюджетный рецепт из 3 ингредиентов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Луковые лепешки — это невероятно простой и бюджетный рецепт, который поразит вас насыщенным вкусом. Их главный секрет в карамелизации лука, который раскрывает свою естественную сладость и дарит блюду неповторимый аромат.

Рецепт: мелко нарежьте 3 крупные луковицы, посолите и обжарьте на растительном масле до золотисто-карамельного цвета. Остудите лук, смешайте его с 2 яйцами, 5 ст. л. муки. Тесто должно напоминать густую сметану. Разогрейте сковороду с маслом, выкладывайте тесто столовой ложкой, формируя лепешки, и жарьте на среднем огне под крышкой 3–4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Вкус получается удивительно многогранным: хрустящая корочка снаружи скрывает нежную сочную текстуру внутри, а карамелизованный лук дарит сладковато-пряные нотки с легкой пикантностью. Эти лепешки из 3 ингредиентов хороши как в горячем, так и в холодном виде. Они идеальны на завтрак, ужин или в качестве оригинальной закуски.

Ранее стало известно, как приготовить картофельные зразы с печенью: эту вкуснятину не стыдно подать гостям.

лук
лепешки
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
