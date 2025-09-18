Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 19:46

Картофельные зразы с печенью: эту вкуснятину не стыдно подать гостям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Картофельные зразы с печенью — это сытное и бюджетное блюдо, которое сочетает нежную оболочку и питательную начинку. Их преимущество в том, что они заменяют и мясное блюдо, и гарнир, а еще содержат много железа и белка.

Рецепт: отварите 5 картофелин, разомните в пюре, добавьте 1 яйцо, 2 ст. л. муки, соль. Для начинки пропустите через мясорубку 300 г печени, обжарьте с 1 луковицей до готовности, посолите и поперчите. Сформируйте из картофельной массы лепешки, выложите начинку, защипните края и обжарьте на сковороде до румяности.

Подавайте зразы со сметаной. Их вкус — это гармония мягкого картофеля с золотистой корочкой и сочной печеночной начинки с луком и специями. Эту вкуснятину не стыдно подать гостям!

Ранее стало известно, как приготовить котлеты с консервированным тунцом вместо мяса: без рыбного послевкусия.

