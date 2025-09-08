ПП-котлеты с консервированным тунцом вместо мяса: без рыбного послевкусия

ПП-котлеты из консервированного тунца вместо мяса — это источник белка, омега-3 и микроэлементов при минимальной калорийности (всего 90 ккал на шт.). Они получаются очень сочные, без рыбного послевкусия.

Для приготовления смешайте 1 банку тунца в собственном соку (без жидкости), 2 ст. л. овсяных отрубей, 1 яйцо, мелко нарезанный лук, укроп, соль и перец. Сформируйте котлеты, обваляйте в отрубях и жарьте на антипригарной сковороде без масла по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой. Для запекания в духовке (180 °C, 15 минут) добавьте 1 ст. л. греческого йогурта в фарш для сочности.

Подавайте с овощами — это блюдо насыщает на 3–4 часа без тяжести в желудке! Польза тунца: укрепляет сердце, снижает холестерин и ускоряет метаболизм.

