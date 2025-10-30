Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 12:07

Гезлеме по-стамбульски: немного творога, 10 минут времени — и нежные лепешки уже на столе

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти лепешки я впервые попробовал в стамбульском кафе, где их готовили прямо на моих глазах на огромной сковороде. Сочетание тончайшего теста с сочной творожной начинкой и свежей зеленью покорило меня мгновенно. Теперь это мой любимый быстрый ужин, который напоминает о солнечной Турции и готовится буквально за 10 минут.

Для лепешек мне нужно: мука (300 г), вода (200 мл), творог (400 г), зелень (пучок), лук (1 шт.), соль, перец, растительное масло. Готовлю так: замешиваю тесто из муки, воды и щепотки соли, оставляю на 30 минут. Для начинки смешиваю творог с мелко нарезанным луком, зеленью, солью и перцем. Раскатываю тесто в тонкие лепешки, распределяю начинку, складываю пополам и защипываю края. Обжариваю на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистых пятен. Смазываю готовые лепешки маслом.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

