07 октября 2025 в 08:00

Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовятся проще простого

Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовится проще простого. Нежные кабачки, фаршированные ароматной мясной начинкой с рисом и свежей зеленью, станут прекрасным основным блюдом или сытной закуской. Это блюдо порадует вас насыщенным вкусом и сочностью.

Ингредиенты

  • Кабачки средние — 4 шт.
  • Фарш мясной — 250 г
  • Рис — 1 стакан
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Помидоры — 2 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Петрушка свежая — 1 пучок
  • Масло растительное — 2 ст. л.
  • Вода — 1-2 стакана
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

  1. Кабачки вымыть, отрезать кончики и разрезать поперек на три части. Чайной ложкой аккуратно удалить сердцевину с семенами. Для начинки смешать фарш, промытый рис, мелко нарезанные лук, помидоры и петрушку, посолить и поперчить. Полученной массой наполнить кабачки. В глубокой кастрюле или сотейнике разогреть масло, вертикально установить фаршированные кабачки.
  2. Томатную пасту развести в теплой воде и залить кабачки так, чтобы жидкость доходила до середины. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 30-35 минут до готовности риса. Подавать со сметаной и свежей зеленью.

Ранее мы готовили хит сезона кабачков! Хачапури «Кабачули» с яйцом — вкуснятина на завтрак.

