Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовятся проще простого

Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовится проще простого. Нежные кабачки, фаршированные ароматной мясной начинкой с рисом и свежей зеленью, станут прекрасным основным блюдом или сытной закуской. Это блюдо порадует вас насыщенным вкусом и сочностью.

Ингредиенты

Кабачки средние — 4 шт.

Фарш мясной — 250 г

Рис — 1 стакан

Лук репчатый — 1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Томатная паста — 2 ст. л.

Петрушка свежая — 1 пучок

Масло растительное — 2 ст. л.

Вода — 1-2 стакана

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Приготовление

Кабачки вымыть, отрезать кончики и разрезать поперек на три части. Чайной ложкой аккуратно удалить сердцевину с семенами. Для начинки смешать фарш, промытый рис, мелко нарезанные лук, помидоры и петрушку, посолить и поперчить. Полученной массой наполнить кабачки. В глубокой кастрюле или сотейнике разогреть масло, вертикально установить фаршированные кабачки. Томатную пасту развести в теплой воде и залить кабачки так, чтобы жидкость доходила до середины. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 30-35 минут до готовности риса. Подавать со сметаной и свежей зеленью.

