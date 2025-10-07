Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовятся проще простого

Кабачковые шайбы по-турецки — вкуснятина с фаршем и рисом: готовится проще простого. Нежные кабачки, фаршированные ароматной мясной начинкой с рисом и свежей зеленью, станут прекрасным основным блюдом или сытной закуской. Это блюдо порадует вас насыщенным вкусом и сочностью.
Ингредиенты
- Кабачки средние — 4 шт.
- Фарш мясной — 250 г
- Рис — 1 стакан
- Лук репчатый — 1 шт.
- Помидоры — 2 шт.
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Петрушка свежая — 1 пучок
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Вода — 1-2 стакана
- Соль — по вкусу
- Перец черный молотый — по вкусу
Приготовление
- Кабачки вымыть, отрезать кончики и разрезать поперек на три части. Чайной ложкой аккуратно удалить сердцевину с семенами. Для начинки смешать фарш, промытый рис, мелко нарезанные лук, помидоры и петрушку, посолить и поперчить. Полученной массой наполнить кабачки. В глубокой кастрюле или сотейнике разогреть масло, вертикально установить фаршированные кабачки.
- Томатную пасту развести в теплой воде и залить кабачки так, чтобы жидкость доходила до середины. Довести до кипения, накрыть крышкой и тушить на медленном огне 30-35 минут до готовности риса. Подавать со сметаной и свежей зеленью.
