Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика

В суровых высокогорьях Алтая, на плато Укок, хранится одна из самых волнующих тайн древней истории — мумия молодой женщины, известной всему миру как принцесса Укока. Эта находка, сделанная в 1993 году, стала не просто археологической сенсацией, но и породила множество научных загадок, споров и легенд о древнем проклятии, которые и по сей день будоражат умы ученых и местных жителей.

Сенсационная находка археологов на плато Укок

Сенсационная находка экспедиции под руководством археолога Натальи Полосьмак привела к открытию, навсегда изменившему взгляды на древние культуры Сибири. Исследуя полуразрушенный курган Ак-Алаха-3, который еще в древности пытались ограбить, археологи обнаружили не одно, а два захоронения. Верхнее, относящееся к более позднему времени, было разорено, тогда как нижнее оставалось нетронутым, надежно скрытым в толще вечной мерзлоты. Погребальную камеру вскрывали несколько дней, постепенно и аккуратно снимая ледяную корку горячей водой, чтобы не повредить хрупкое содержимое.

То, что предстало перед исследователями, превзошло все ожидания. В деревянном гробу, выдолбленном из цельного ствола лиственницы и скрепленном бронзовыми гвоздями, покоилось прекрасно сохранившееся тело молодой женщины. Ее погребальная камера была частью сложного комплекса: рядом были захоронены шесть оседланных и взнузданных лошадей в полной сбруе, ориентированных головой на восток. Такое количество жертвенных лошадей указывало на особый статус погребенной, так как в рядовых захоронениях пазырыкская культура Алтая обычно предусматривала погребение только одного коня. Эта находка открыла миру уникальные аспекты жизни и верований кочевых племен, населявших Алтай в скифскую эпоху.

Что рассказали ученые: татуировки, одежда и возраст мумии

При ближайшем рассмотрении мумии открылись удивительные подробности о жизни женщины, жившей около 2500 лет назад. Мумия принцессы Укока принадлежала к пазырыкской культуре, представлявшей собой конгломерат кочевых племен скифского круга, обитавших в горных долинах Алтая в V—III веках до нашей эры. На момент смерти женщине было около 25–30 лет. Исследования с помощью компьютерной томографии, проведенные в 2010-х годах, показали, что причиной ее смерти стал рак молочной железы, от которого она страдала около трех лет. Также на теле были обнаружены следы травм, возможно, полученных при падении с лошади, что могло ускорить трагический исход.

Сотрудники музея Института археологии и этнографии СО РАН упаковывают мумию принцессы Укока для передачи ее в Национальный музей имени А. В. Анохина в Республике Алтай Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Особый интерес вызвали татуировки принцессы Укока, значение которых до сих пор является предметом научных дискуссий. Ее тело покрывали сложные изображения: от плеча до кисти зверь с клювом мифического животного, на правой руке — горный баран, снежный барс и крылатые хищники. Наталья Полосьмак утверждала, что эти татуировки были своеобразным языком культуры, смысл которого мы, вероятно, не поймем полностью. Они могли быть оберегами, указывать на социальный статус или значимые моменты в жизни, такие как рождение детей или замужество. До этой находки считалось, что в пазырыкском обществе татуировки были привилегией знатных мужчин, но обнаружение мумии женщины с татуировками, а затем и татуированного мужчины из рядового кургана доказало, что в этой культуре татуированы были все.

Одежда и погребальный наряд женщины также рассказали многое о ее статусе и культурных связях племени. На женщине была рубашка китайского происхождения, юбка красно-белого цвета, белые войлочные чулки. На голове покойной возвышался головной убор высотой 90 сантиметров — парик из конского волоса, украшенный резными фигурками кошачьих и птиц. Найденные в погребении артефакты говорили о широких торговых связях пазырыкцев: шелк из Китая, зеркало китайской работы, сосуды с остатками кориандра и небольшой мешочек с коноплей. Ученые предполагают, что конопля могла использоваться в ритуальных целях или как обезболивающее средство для облегчения страданий от болезни.

Легенды и «проклятие» принцессы: правда или вымысел?

С момента извлечения мумии из кургана среди местного населения начали распространяться легенды и поверья, связанные с так называемым проклятием принцессы Укока. Коренные алтайцы, чьи духовные традиции тесно связаны с почитанием предков и священных мест, восприняли нарушение покоя захоронения как акт святотатства, способный навлечь гнев высших сил. Алтайцы считают ее хранительницей подземного мира, которая оберегала их от проникновения зла. В народном понимании проклятие принцессы Укока стало предметом горячих споров после череды природных катаклизмов, обрушившихся на Алтай в последующие годы. Сильное землетрясение 2003 года, катастрофическое наводнение и крупный град в 2014 году многие местные аборигены связали с гневом потревоженной принцессы. Шаманы и старейшины утверждали, что бедствия прекратятся только тогда, когда мумия будет возвращена туда, где она находилась изначально.

Сотрудник Научно-исследовательского центра биологических структур доктор медицинских наук Владислав Козельцев с рисунком, нарисованным по черепу женщины, умершей 2,5 тысячи лет назад, останки которой были найдены во время раскопок на горном плато Укок на Алтае Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости

Ученые не верят в теорию о проклятии. Исследователи подчеркивают, что мумия представляет огромную научную ценность для понимания истории региона, а разговоры о проклятии часто используются для объяснения событий, имеющих естественные природные причины.

Где мумия сегодня и почему ее не хотят хоронить

После многолетних исследований в Новосибирске в 2012 году мумия принцессы Укока была торжественно перевезена на территорию Алтая. Сегодня она находится в Национальном музее имени А. В. Анохина в Горно-Алтайске, где для нее созданы специальные условия. Мумия помещена в саркофаг с оборудованием, поддерживающим необходимый температурный и влажностный режим, который обеспечивает ее сохранность. Посетители могут видеть ее только в определенные дни, поскольку постоянное экспонирование может нанести вред древним останкам.

Вопрос о захоронении остается предметом ожесточенных споров. Эта тема обсуждалась на собрании старейшин Республики Алтай, которое состоялось в 2014 году, большинство выступало за ее перезахоронение, и это мнение было поддержано руководством региона. В 2015 году группа активистов во главе с шаманом Акаем Кине даже подала судебный иск с требованием захоронить останки, но суд не удовлетворил требование, признав правомерность ее нахождения в музее. Активным сторонникам перезахоронения удалось собрать около 22 тысяч подписей в поддержку своей позиции, что составляет примерно 10% населения региона.

Ученые и музейные работники выступают против погребения, выделяя несколько важных факторов. Во-первых, мумия является объектом, который принадлежит государству, и была передана музею в бессрочное пользование. Решение о ее судьбе находится в ведении Министерства культуры Российской Федерации, а не местных властей или общественных организаций. Во-вторых, перезахоронение привело бы к безвозвратной утрате уникального археологического объекта, имеющего огромное значение для науки. Исследования мумии продолжаются, и с развитием технологий ученые надеются получить новую информацию о жизни, здоровье и культуре пазырыкцев.

Татуировка на руке мумии женщины, умершей около 2,5 тысячи лет назад. Ее останки были найдены на горном плато Укок в Республике Алтай Фото: Юрий Заритовский/РИА Новости

В 2022 году была представлена новая реконструкция лица принцессы Укока, выполненная с помощью современных 3D-технологий на основе сканирования черепа. В отличие от предыдущих реконструкций, которые оказались далеки от реальности из-за посмертной деформации черепа, считается, что новая модель с точностью до 99% соответствует облику женщины. Антропологи установили, что принцесса принадлежала к палеосибирскому антропологическому типу, а ее внешность имела монголоидные черты с высокими скулами, массивной челюстью и ярко выраженными надбровными дугами.

«На этом портрете не отражена ее жизнь, ее чувства, но мы видим лицо очень достойной, волевой дамы. Теперь у пазырыкской женщины есть реальное лицо», — отметила Наталья Полосьмак.

Ранее мы рассказывали про 8 самых маленьких стран, о которых вы не знали