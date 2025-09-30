8 самых маленьких стран, о которых вы не знали

Самые маленькие страны по площади часто ускользают от внимания мирового сообщества, однако их уникальная история, уклад жизни и особенности выживания в современном мире заслуживают отдельного рассказа. Эти государства, многие из которых можно не спеша пересечь пешком всего за час, являются настоящими жемчужинами на политической карте мира. Их существование доказывает, что для обретения суверенитета и национальной идентичности не требуется обширных территорий. Представляем вашему вниманию топ самых маленьких стран, которые удивят вас своим величием и разнообразием.

Европейские карлики

Европа является домом для нескольких уникальных микрогосударств, чья история насчитывает столетия, а иногда и тысячелетия.

Ватикан

Ватикан — самая маленькая страна не только Европы, но и всего мира, является центром католической веры и располагается в центре столицы Италии Рима. Его площадь составляет всего 0,44 км², а население — менее 1000 человек. Несмотря на свои размеры, это абсолютно независимое теократическое государство, управляемое папой римским. Уникальность Ватикана подчеркивает тот факт, что его экономика практически не зависит от производства или сельского хозяйства, она основана на пожертвованиях, туризме и инвестициях.

Ватикан Фото: Shutterstock/FOTODOM

Монако

Всего в несколько раз больше Ватикана Княжество Монако (2,02 км²), которое, несмотря на крошечную территорию, является одним из самых густонаселенных и богатых мест на планете. Им на протяжении веков управляет династия Гримальди, а основу экономики составляют банковские услуги, туризм и знаменитое казино Монте-Карло. Интересно, что за счет осушения моря Монако постепенно увеличивает свою площадь, реализуя амбициозные проекты по намыву территории.

Лихтенштейн

Еще одно альпийское государство — Княжество Лихтенштейн (160 км²), сохранившее суверенитет с XVIII века и славящееся своими средневековыми замками и высочайшим уровнем дохода населения. Лихтенштейн — это процветающая индустриальная держава в миниатюре, где расположены штаб-квартиры многих высокотехнологичных компаний.

Сан-Марино

Завершает список европейских карликов Республика Сан-Марино, занимающая площадь около 60 км². Это государство, со всех сторон окруженное Италией, претендует на звание старейшего в мире, будучи основанным еще в 301 году. Его визитной карточкой является гора Монте-Титано с тремя древними башнями, изображенными на гербе страны.

Сан-Марино Фото: Shutterstock/FOTODOM

Андорра

Стоит также упомянуть Княжество Андорра (468 км²), затерявшееся в Пиренеях между Испанией и Францией. Ее главным экономическим достоянием является туризм, причем как летний (пешие походы), так и зимний (горнолыжные курорты).

Островные государства Тихого океана

Если европейские карлики удивляют своей историей, то самые маленькие страны Океании поражают воображение природой и удаленностью.

Науру

Науру — самая маленькая независимая республика на планете площадью 21 км², расположенная на коралловом острове. У страны нет официальной столицы, а ее экономика, когда-то процветавшая за счет добычи фосфатов, сегодня переживает не лучшие времена. Интенсивная добыча полезных ископаемых привела к экологической катастрофе, превратив до 80% территории острова в бесплодные «лунные пейзажи».

Тувалу

Соседнее государство Тувалу (26 км²) состоит из девяти коралловых атоллов и является одной из самых бедных и изолированных стран мира. Его название означает «восемь, стоящих вместе», что отражает количество изначально заселенных островов. Сегодня Тувалу находится на передовой борьбы с изменением климата, так как повышение уровня моря угрожает полным затоплением его территории. Высота большей части островов не превышает пяти метров над уровнем моря, что делает их чрезвычайно уязвимыми. Правительство Тувалу активно лоббирует интересы малых островных государств на международной арене, привлекая внимание к проблеме глобального потепления.

Тувалу Фото: DanitaDelimont.co/Global Look Press

Маршалловы острова

В этот же список входят Маршалловы острова (181 км²), печально известные ядерными испытаниями, проводившимися США на атолле Бикини в середине XX века. Несмотря на тропическую красоту, государство до сих пор страдает от последствий этих испытаний, которые сказываются на местной экологии и здоровье населения. Экономика страны сильно зависит от помощи США и доходов от регистрации иностранных судов под «удобным флагом».

Палау

Еще одним микроскопическим государством является Палау (459 км²), архипелаг более чем из 250 островов, знаменитый своей нетронутой природой и одним из лучших в мире мест для дайвинга. Палау стала пионером в области защиты океана, создав первый в мире заповедник акул.

Чем живут и как зарабатывают самые маленькие страны

Экономические модели микрогосударств столь же уникальны, как и они сами. Большинство из них выживают благодаря специализации и тесному сотрудничеству с более крупными соседями. Практически все самые маленькие страны Европы находятся в таможенных и валютных союзах с окружающими их государствами, что обеспечивает им экономическую стабильность. Ключевым фактором процветания часто становится создание благоприятного налогового и финансового климата.

Ватикан существует в основном за счет пожертвований католиков со всего мира (так называемый грош Святого Петра), продажи сувениров, почтовых марок и билетов для туристов, а также инвестиций в недвижимость и ценные бумаги. Монако сделало ставку на игорный бизнес, банковские услуги и туризм высшего класса, привлекая состоятельных людей со всего мира благоприятным налоговым климатом (отсутствием подоходного налога для резидентов). Лихтенштейн и Андорра построили свои экономики на офшорных услугах, банковской тайне и туризме, успешно диверсифицируя доходы.

Ватикан Фото: Shutterstock/FOTODOM

Островные государства Океании, такие как Науру и Тувалу, находятся в менее выгодном положении. После истощения запасов фосфатов Науру переживает глубокий экономический спад и сильно зависит от международной помощи. Тувалу существует преимущественно за счет средств, выделяемых Австралией, Новой Зеландией и другими странами, продажи лицензий на рыболовство в своих обширных исключительных экономических зонах и, что удивительно, доходов от домена .tv, который пользуется популярностью у телевизионных и стриминговых компаний. Маршалловы Острова и Палау получают значительные доходы от программы «удобного флага», предоставляя право плавать под своим флагом иностранным судам.

Восемь самых маленьких стран демонстрируют удивительное разнообразие моделей выживания и развития. От финансовых центров Европы до затерянных в океане атоллов — эти государства доказывают, что величина территории не является определяющим фактором для суверенитета и уникальной национальной идентичности. Они учатся использовать свои слабости как преимущества: географическую компактность, особый статус или нишевые ресурсы. Их опыт показывает, что в глобализированном мире значение имеет не размер, а стратегия и умение адаптироваться.

