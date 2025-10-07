Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:31

В Москве мужчина забрался на мачту ЛЭП и просидел там несколько часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина несколько часов просидел на мачте высоковольтной линии электропередачи в Москве, сообщает 360.ru. Инцидент произошел в Котельниках на Дзержинском шоссе.

Очевидцы заявили, что мужчина ничего не требовал и не рассказывал, зачем забрался на ЛЭП. Позднее спасатели все-таки смогли подняться за мужчиной и уговорили его спуститься, после чего передали врачам.

Ранее в Амурской области 16-летний подросток погиб после того, как забрался на опору линии электропередачи и получил удар током. Инцидент произошел в селе Москвитино.

До этого в Краснодаре подросток получил тяжелые травмы от удара электрическим током. 13-летний мальчик забрался на железнодорожный вагон, где его поразило высоким напряжением от контактной сети. Пострадавший в крайне тяжелом состоянии был срочно доставлен в медицинское учреждение. Сейчас подросток находится под наблюдением врачей.

Москва
медики
спасатели
происшествия
