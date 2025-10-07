Москвичам рассказали, чего ждать от предстоящей зимы

В прошлом году аномалия средней температуры зимой в Москве составила плюс три градуса, отметила в беседе с NEWS.ru метеоролог Татьяна Позднякова. По ее словам, в этом году такой большой разницы не прогнозируется, однако в январе и феврале температура воздуха в российской столице все равно ожидается на 1-1,5 градуса выше нормы.

Единственное, что декабрь-месяц, по сравнению со всеми остальными зимними месяцами, по прогнозу Гидрометцентра, прогнозируется либо со слабой отрицательной аномалией, либо с температурой воздуха около нормы. Поэтому говорить о том, что зима будет суровой, это неправильно, потому что крупных отрицательных аномалий никакие модели долгосрочных прогнозов не дают, — отметила она.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что предстоящая зима будет холоднее, чем в прошлом году. По его словам, в среднем температура воздуха в январе и феврале будет значительно ниже. При этом пока нельзя сказать, будет ли зима ранней или поздней.

Что касается весны, по словам синоптика, в 2026 году она наступит раньше обычного срока. Вильфанд также отметил, что холодной погоды не прогнозируется по всей России. Периоды резких понижений температуры по среднемесячным показателям будут на европейской и азиатской частях страны. Точность прогноза метеоролог оценил в 65–68%.