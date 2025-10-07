Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 октября 2025 в 15:30

Готовим запеканку из тыквы и творога: станет любимым осенним десертом!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим запеканку из тыквы и творога: станет любимым осенним десертом! Сезон тыквы в самом разгаре, и это идеальный повод приготовить нечто по-настоящему душевное, полезное и невероятно вкусное! Эта нежная запеканка для тех, кто следит за питанием. Она сочетает в себе сладость запеченной тыквы и нежность творога, делая каждую порцию легким и насыщенным удовольствием.

Ингредиенты

  • Тыква — 500 г
  • Творог 1% — 400 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Манная крупа — 3 ст. л.
  • Мед — 1 ст. л.
  • Изюм — 50 г
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Масло сливочное — для смазывания формы

Приготовление

  1. Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте тонкими ломтиками и выложите на застеленный пергаментом противень. Полейте тыкву медом и отправьте в разогретую до 180°C духовку запекаться примерно на 30 минут до мягкости. Приготовьте творожную основу: в глубокой миске смешайте творог, яйца, манную крупу и сахар, после чего тщательно взбейте все ингредиенты миксером до получения гладкой однородной массы.
  2. Готовую тыкву слегка остудите, затем разомните вилкой или нарежьте мелкими кубиками и добавьте в творожную массу вместе с предварительно промытым изюмом. Аккуратно перемешайте тесто до равномерного распределения всех компонентов. Получившуюся массу переложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, и разровняйте ложкой. Выпекайте запеканку при температуре 180°C в течение 40–45 минут до румяной корочки.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс как из кондитерской. Шикарное тесто на сливочном масле.

тыква
творог
запеканки
десерты
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
