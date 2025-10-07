Готовим запеканку из тыквы и творога: станет любимым осенним десертом! Сезон тыквы в самом разгаре, и это идеальный повод приготовить нечто по-настоящему душевное, полезное и невероятно вкусное! Эта нежная запеканка для тех, кто следит за питанием. Она сочетает в себе сладость запеченной тыквы и нежность творога, делая каждую порцию легким и насыщенным удовольствием.

Ингредиенты

Тыква — 500 г

Творог 1% — 400 г

Яйца — 2 шт.

Манная крупа — 3 ст. л.

Мед — 1 ст. л.

Изюм — 50 г

Сахар — 3 ст. л.

Масло сливочное — для смазывания формы

Приготовление

Очистите тыкву от кожуры и семян, нарежьте тонкими ломтиками и выложите на застеленный пергаментом противень. Полейте тыкву медом и отправьте в разогретую до 180°C духовку запекаться примерно на 30 минут до мягкости. Приготовьте творожную основу: в глубокой миске смешайте творог, яйца, манную крупу и сахар, после чего тщательно взбейте все ингредиенты миксером до получения гладкой однородной массы. Готовую тыкву слегка остудите, затем разомните вилкой или нарежьте мелкими кубиками и добавьте в творожную массу вместе с предварительно промытым изюмом. Аккуратно перемешайте тесто до равномерного распределения всех компонентов. Получившуюся массу переложите в форму для запекания, смазанную сливочным маслом, и разровняйте ложкой. Выпекайте запеканку при температуре 180°C в течение 40–45 минут до румяной корочки.

