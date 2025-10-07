Быстрый салат с фасолью, грибами и курицей: когда хочется чего-то вкусного, но без долгой возни

Быстрый салат с фасолью, грибами и курицей: когда хочется чего-то вкусного, но без долгой возни

Быстрый салат с фасолью, грибами и курицей: когда хочется чего-то вкусного, но без долгой возни. Этот салат становится настоящей палочкой-выручалочкой. На его приготовление уходят считанные минуты, а результат неизменно радует: удачное сочетание текстур, яркий вкус и невероятная питательность делают его универсальным блюдом на все случаи жизни.

Ингредиенты

Красная фасоль (консервированная) — 1 банка

Маринованные опята — 1 банка

Копчёная куриная грудка — 1 шт.

Яйца (варёные) — 3 шт.

Свежая зелень (лук, петрушка)

Чеснок — 1–2 зубчика

Майонез — для заправки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

Яйца заранее отварите до готовности и остудите. Пока они готовятся, нарежьте копчёную куриную грудку удобными кусочками и измельчите свежую зелень. Маринованные опята достаточно слегка промыть, а консервированную фасоль откинуть на дуршлаг. В просторной глубокой миске соедините фасоль, грибы, нарезанную курицу и очищенные, мелко порубленные яйца. Добавьте к смеси зелень, пропущенный через пресс чеснок и заправьте всё майонезом по вашему вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте салат.

Ранее мы готовили салат «Карнавал». Суперское сочетание крабовых палочек и свеклы.