Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 октября 2025 в 15:00

Быстрый салат с фасолью, грибами и курицей: когда хочется чего-то вкусного, но без долгой возни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстрый салат с фасолью, грибами и курицей: когда хочется чего-то вкусного, но без долгой возни. Этот салат становится настоящей палочкой-выручалочкой. На его приготовление уходят считанные минуты, а результат неизменно радует: удачное сочетание текстур, яркий вкус и невероятная питательность делают его универсальным блюдом на все случаи жизни.

Ингредиенты

  • Красная фасоль (консервированная) — 1 банка
  • Маринованные опята — 1 банка
  • Копчёная куриная грудка — 1 шт.
  • Яйца (варёные) — 3 шт.
  • Свежая зелень (лук, петрушка)
  • Чеснок — 1–2 зубчика
  • Майонез — для заправки
  • Соль, перец — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца заранее отварите до готовности и остудите. Пока они готовятся, нарежьте копчёную куриную грудку удобными кусочками и измельчите свежую зелень. Маринованные опята достаточно слегка промыть, а консервированную фасоль откинуть на дуршлаг.
  2. В просторной глубокой миске соедините фасоль, грибы, нарезанную курицу и очищенные, мелко порубленные яйца. Добавьте к смеси зелень, пропущенный через пресс чеснок и заправьте всё майонезом по вашему вкусу. Тщательно, но аккуратно перемешайте салат.

Ранее мы готовили салат «Карнавал». Суперское сочетание крабовых палочек и свеклы.

Читайте также
Салат с фасолью и курицей в суперском соусе: лёгкий и сытный обед за 15 минут
Общество
Салат с фасолью и курицей в суперском соусе: лёгкий и сытный обед за 15 минут
Фасолада — греческий суп из белой фасоли: согреет в холодный день и поразит вкусом
Общество
Фасолада — греческий суп из белой фасоли: согреет в холодный день и поразит вкусом
Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный
Общество
Салат с обжаренным рисом и курицей: самый необычный и очень вкусный
Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды
Общество
Макароны с авокадо и курицей: вкус просто огонь! Простой рецепт правильной еды
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
Общество
Этот салат с запеченным картофелем выручает всегда! Невероятная вкуснятина из 4 ингредиентов
фасоль
курица
салат
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мосгорсуд рассмотрит жалобу на заочный арест Чичваркина
В Госдуме раскрыли, как Киев будет применять Tomahawk
Женщина из Дубая попыталась провезти украшения за 3 млн рублей
В Петербурге мужчина пойдет под суд за попытку зарезать соседа
Автомобиль тронулся с места и задавил пенсионерку
Врачи борются за жизнь новоизбранного мэра, на которого напали с ножом
Это смертельно опасно. Бешеные летучие мыши атакуют россиян: что известно
«До третьей мировой два шага»: депутат о поставках ракет Tomahawk Украине
Курьерам-мусульманам запретили доставлять ряд товаров
МегаФон и Самокат доставят сим-карты от 15 минут
В Краснодаре девочку укусила бродячая собака
Риелтор оценила вероятность снижения цен на недвижимость в Москве
Скорбь по мужу, лечение от рака: как живет Симоньян после смерти Кеосаяна
«Отправьте на фронт своего мужа»: евродепутат раскритиковала фон дер Ляйен
Муж и жена спели украинскую песню и попали под суд
Город через окно: как остекление меняет восприятие улицы
Робот от Маска захотел подраться с Джаредом Лето
Раскрыты самые популярные профессии среди ветеранов СВО
Тайны принцессы Укока: история, артефакты и мистика
Мать Свечникова рассказала о странности в расследовании пропажи ее сына
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.