Только банка фасоли и плавленый сырок — семья влюбилась в этот паштет: готовлю за копейки без грамма мяса или печени

Этот паштет — мое спасение, когда нужно быстро приготовить что-то сытное и вкусное. Открыл банку, взбил блендером — и через 5 минут на столе нежная закуска к тостам.

Для паштета мне понадобится: консервированная красная фасоль (1 банка), плавленый сыр (1 шт.), вареные яйца (2 шт.), чеснок (2 зубчика), майонез или сметана (2 ст. л.), соль, перец.

Фасоль откидываю на дуршлаг и тщательно промываю холодной водой — это уберет лишний рассол и крахмал. Плавленый сыр нарезаю кубиками для удобства. В чашу блендера выкладываю фасоль, сыр, очищенные вареные яйца, измельченный чеснок. Добавляю майонез или сметану: сметана сделает паштет более нежным, майонез — пикантным. Взбиваю до однородной кремообразной массы. Пробую и добавляю соль и перец по вкусу — помните, что сыр уже соленый. Если паштет кажется слишком густым, можно добавить еще ложку сметаны или немного оливкового масла. Перекладываю в контейнер и даю настояться в холодильнике 30–40 минут — так вкусы лучше соединятся. Подаю с тостами, крекерами или свежими овощами.

