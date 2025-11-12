Отбивные больше не готовлю — эти кармашки из индейки вкуснее в 10 раз: сочная начинка решает

Базилик, тимьян и оливковое масло придают индейке тот самый солнечный средиземноморский характер. Легкий ароматный ужин, который напоминает об отпуске.

Для блюда мне понадобится филе индейки (600 г), моцарелла (200 г), помидоры (3 шт.), свежий базилик (15 г), оливковое масло (1 ст. л.), сушеный тимьян (2 ч. л.), соль, перец.

Филе мою, обсушиваю и делаю поперечные надрезы глубиной 3 см через каждые 2-3 см — важно резать поперек волокон. Мясо натираю солью, перцем и тимьяном. Помидоры нарезаю кружочками. Часть помидоров выкладываю в форму для запекания, сбрызгиваю маслом. Моцареллу нарезаю тонкими пластинами. В каждый надрез в филе аккуратно вкладываю по кусочку сыра, кружочку помидора и листику базилика, чередуя их. Подготовленное филе выкладываю поверх помидоров в форме. Сбрызгиваю оливковым маслом и посыпаю оставшимися специями. Запекаю в разогретой до 190 °C духовке 30–35 минут. Даю мясу отдохнуть 5–10 минут перед нарезкой — так соки равномерно распределятся. Подаю с овощным салатом или легким гарниром.

