Морковные котлеты с хрустящей корочкой: простой рецепт вкусного и бюджетного блюда

Многие думают, что вкусные котлеты можно приготовить только из мяса или рыбы, но это заблуждение. Морковные котлеты по этому рецепту не только удивят мягким и ароматным вкусом, но и не ударят по кошельку. Блюдо подойдет как для быстрого перекуса, так и для полноценного ужина с гарниром.

Ингредиенты:

  • морковь — 600 г;
  • куриное яйцо — 1 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • чеснок — по вкусу.

Приготовление

Морковь сначала запеките в фольге при 180 °С до мягкости. После остывания натрите ее на терке, добавьте яйцо, соль и манку. Чеснок измельчите и соедините с морковной массой, тщательно перемешайте. Дайте постоять 20 минут, чтобы манка набухла, затем сформируйте котлеты одинакового размера. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки или запеките в духовке. Подавайте с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо — котлеты съедаются очень быстро.

Ранее сообщалось, что иногда хочется приготовить легкий салат из простых продуктов, но чтобы вкус получился ярким и запоминающимся. Салат «Маруся» — как раз такой вариант.

Читайте также
Кладу это в лунку — и огурцы прут как бешеные. Собираю хрустящие крепкие зеленцы тачками
Общество
Кладу это в лунку — и огурцы прут как бешеные. Собираю хрустящие крепкие зеленцы тачками
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Ленивые пельмени за полчаса: рецепт домашнего ужина без долгой лепки и суеты
Общество
Ленивые пельмени за полчаса: рецепт домашнего ужина без долгой лепки и суеты
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Москва
Две девочки отравились роллами в ресторане Москвы
Ужин без лишних хлопот: нежная и быстрая картофельная запеканка с фаршем
Семья и жизнь
Ужин без лишних хлопот: нежная и быстрая картофельная запеканка с фаршем
рецепты
еда
кулинария
блюда
Марина Макарова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Похитившие у бойцов СВО деньги полицейские получили обвинение
Российские «Герани» поразили места запуска БПЛА в районе Перемоги
США резко снизили плату за отказ от гражданства
Масштабный сбой зафиксирован в Telegram
Свыше 40 тыс. гражданских объектов повреждены в Иране с начала войны
Пентагон раскрыл число пораженных объектов на острове Харк
Два московских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты
Макрон внезапно пригласил двух врагов в Париж
Бывший глава Украины обратился к Орбану в неожиданном письме
Раненого дельфина без левого глаза заметили в Краснодарском крае
Индийские суда получили пропуск через стратегически важный морской коридор
США возобновят добычу нефти на своем шельфе
Погода в Москве в воскресенье, 15 марта: ждать ли рекордного тепла и ливней
Налет на Москву, муки белгородцев: как ВСУ атакуют Россию 14 марта
Убийц антибиотиков нашли в озере с питьевой водой для миллионов людей
Шедший в Россию греческий танкер стал жертвой неизвестных сил
«В наших руках»: в Иране назвали два ключевых условия для прекращения войны
Военные учения британских солдат назвали игрой в страйкбол
В Совфеде оценили идею Мерца запретить въезд в ЕС участникам СВО
В Израиле подсчитали число атакованных штабов «Хезболлы»
Дальше
Самое популярное
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
Москва

Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Общество

МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
Общество

Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта

