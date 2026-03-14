Морковные котлеты с хрустящей корочкой: простой рецепт вкусного и бюджетного блюда

Многие думают, что вкусные котлеты можно приготовить только из мяса или рыбы, но это заблуждение. Морковные котлеты по этому рецепту не только удивят мягким и ароматным вкусом, но и не ударят по кошельку. Блюдо подойдет как для быстрого перекуса, так и для полноценного ужина с гарниром.

Ингредиенты:

морковь — 600 г;

куриное яйцо — 1 шт.;

манка — 3 ст. л.;

соль — по вкусу;

чеснок — по вкусу.

Приготовление

Морковь сначала запеките в фольге при 180 °С до мягкости. После остывания натрите ее на терке, добавьте яйцо, соль и манку. Чеснок измельчите и соедините с морковной массой, тщательно перемешайте. Дайте постоять 20 минут, чтобы манка набухла, затем сформируйте котлеты одинакового размера. Обжарьте на сковороде до золотистой корочки или запеките в духовке. Подавайте с любимым гарниром или как самостоятельное блюдо — котлеты съедаются очень быстро.

