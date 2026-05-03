Собянин сообщил о восьмом сбитом беспилотнике Собянин: еще два дрона уничтожены системой ПВО на подлете к Москве

Два беспилотника, летевших на Москву, уничтожены системой противовоздушной обороны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Всего с начала дня ликвидировано восемь дронов.

До этого мэр столицы информировал, что 3 мая средства противовоздушной обороны уже сбивали украинский беспилотный летательный аппарат на подлете к столице. На месте падения обломков дрона также работали оперативные службы.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что FPV-дрон атаковал сельскохозяйственную технику, которая работала в поле в районе села Ивановская Лисица Грайворонского городского округа. В результате удара пострадал тракторист.

Помимо этого, появились данные, что украинские дроны «Лютый», атаковавшие Пермь, запускались из Днепропетровской области. Беспилотники летели стаями по несколько штук. В Минобороны эту информацию не комментировали.