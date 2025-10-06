Этот пирог из творога можно есть даже вечером: содержит много белка и минимум углеводов

Этот малокалорийный творожный пирог станет спасением для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от десертов. Его калорийность всего около 120 ккал на порцию (150 г) благодаря специальному рецепту.

Рецепт: взбейте блендером 500 г обезжиренного творога с 2 яйцами, 3 ст. л. рисовой муки, 100 г натурального йогурта, заменителем сахара по вкусу и ванилью. Добавьте 200 г ягод (смородины, вишни или малины) и аккуратно перемешайте. Форму застелите пергаментом, вылейте массу и выпекайте при 180°C 30–35 минут до легкой корочки. Дайте полностью остыть в духовке с приоткрытой дверцей.

Вкус пирога нежный и сбалансированный: творожная основа напоминает суфле, ягоды дают яркую кислинку, а отсутствие масла и муки высшего сорта делает текстуру воздушной. Этот пирог можно есть даже вечером — он содержит много белка и минимум углеводов, что способствует сытости без вреда для фигуры.

