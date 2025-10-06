Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 22:32

Этот пирог из творога можно есть даже вечером: содержит много белка и минимум углеводов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот малокалорийный творожный пирог станет спасением для тех, кто следит за фигурой, но не готов отказываться от десертов. Его калорийность всего около 120 ккал на порцию (150 г) благодаря специальному рецепту.

Рецепт: взбейте блендером 500 г обезжиренного творога с 2 яйцами, 3 ст. л. рисовой муки, 100 г натурального йогурта, заменителем сахара по вкусу и ванилью. Добавьте 200 г ягод (смородины, вишни или малины) и аккуратно перемешайте. Форму застелите пергаментом, вылейте массу и выпекайте при 180°C 30–35 минут до легкой корочки. Дайте полностью остыть в духовке с приоткрытой дверцей.

Вкус пирога нежный и сбалансированный: творожная основа напоминает суфле, ягоды дают яркую кислинку, а отсутствие масла и муки высшего сорта делает текстуру воздушной. Этот пирог можно есть даже вечером — он содержит много белка и минимум углеводов, что способствует сытости без вреда для фигуры.

Ранее стало известно, как приготовить яблочные чипсы в духовке: полезная вкуснятина без масла и сахара.

500 г обезжиренного творога
2 яйца
3 ст. л. рисовой муки
100 г натурального йогурта
200 г ягод
заменитель сахара, ваниль
Взбейте блендером творог с 2 яйцами, рисовой мукой, йогуртом, заменителем сахара по вкусу и ванилью.
Добавьте 200 г ягод (смородины, вишни или малины) и аккуратно перемешайте.
Форму застелите пергаментом, вылейте массу и выпекайте при 180°C 30-35 минут до легкой корочки.
Дайте полностью остыть в духовке с приоткрытой дверцей.
