Яблочные чипсы в духовке: готовим полезную вкуснятину без масла и сахара

Готовим полезную вкуснятину без масла и сахара! Яблочные чипсы в духовке — это идеальный перекус, который сохраняет все витамины. Их вкус — это баланс натуральной сладости с хрустящей текстурой, напоминающей попкорн.

Рецепт: нарежьте 3 крупных яблока тонкими кружками (толщиной 1–2 мм), удалите семена. Разложите дольки на противне с пергаментом, посыпьте корицей по желанию. Сушите в духовке 1,5–2 часа при 100 °C с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Секрет идеального хруста — низкая температура и длительное приготовление, которое испаряет влагу, но не поджаривает яблоки.

Готовые чипсы храните в стеклянной банке — они станут полезной альтернативой конфетам и подойдут даже для детского рациона.

