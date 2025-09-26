Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 05:46

Яблочные чипсы в духовке: готовим полезную вкуснятину без масла и сахара

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим полезную вкуснятину без масла и сахара! Яблочные чипсы в духовке — это идеальный перекус, который сохраняет все витамины. Их вкус — это баланс натуральной сладости с хрустящей текстурой, напоминающей попкорн.

Рецепт: нарежьте 3 крупных яблока тонкими кружками (толщиной 1–2 мм), удалите семена. Разложите дольки на противне с пергаментом, посыпьте корицей по желанию. Сушите в духовке 1,5–2 часа при 100 °C с приоткрытой дверцей для циркуляции воздуха. Секрет идеального хруста — низкая температура и длительное приготовление, которое испаряет влагу, но не поджаривает яблоки.

Готовые чипсы храните в стеклянной банке — они станут полезной альтернативой конфетам и подойдут даже для детского рациона.

Ранее стало известно, как приготовить мармелад из яблочных долек: готовим без сахара и желатина.

Читайте также
Яблоки вместо теста — запросто: готовлю чизкейк в румяных «чашках» — фантастическая вкуснота
Общество
Яблоки вместо теста — запросто: готовлю чизкейк в румяных «чашках» — фантастическая вкуснота
Избавилась от запасов дачных яблок с этим рецептом в два счета: пирожки без дрожжей
Общество
Избавилась от запасов дачных яблок с этим рецептом в два счета: пирожки без дрожжей
Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это сочетание понравится всем
Общество
Салат с чипсами и шампиньонами — хит любого застолья! Это сочетание понравится всем
Сосиски в лаваше в чипсах: суперзакуска — хоть к супу, хоть к пиву
Общество
Сосиски в лаваше в чипсах: суперзакуска — хоть к супу, хоть к пиву
Шикарный аромат: рецепт аджики на зиму с яблоками и морковью
Семья и жизнь
Шикарный аромат: рецепт аджики на зиму с яблоками и морковью
яблоки
чипсы
рецепты
перекусы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды разработало новый метод поиска потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.